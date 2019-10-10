2019-10-10T18:37:33+03:00
Наука

ESA: через 65 лет Земля столкнется с астероидом, обнаруженным в нынешнем году

Европейские астрономы пополнили Risk List новым «врагом человечества»
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Астрономы знают, когда ждать гостей из космоса.Астрономы знают, когда ждать гостей из космоса.
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Европейское космическое агентство на днях пополнило каталог небесных тел, угрожающих Земле — так называемый Risk List. Астрономы записали в него «четвертым номером» астероид 2019 SU3. Не факт, что эта глыба обязательно врежется в нашу планету. Но вероятность удара весьма высока — 1 к 147. И увеличить ее может любая случайность вроде гравитационного взаимодействия с другими небесными телами.

День Х — 16 сентября 2084 года.

Орбита астероида 2019 SU3, угрожающего Земле через 65 лет.

Орбита астероида 2019 SU3, угрожающего Земле через 65 лет.

Потенциально опасный астероид был обнаружен 23 сентября 2019 года. Он — из группы Аполлонов, то есть вращается вокруг Солнца, делая один оборот за 418 дней. Периодически пересекает орбиту нашей планеты, подлетая к ней со скоростью примерно в 11 километров в секунду. И тем самым угрожает.

Размер 2019 SU3 точно не известен. Астрономы прикинули его приблизительно, сообразно блеску этого небесного тела. И обнадежили: астероид вроде бы не больше 30 метров в поперечнике. Стало быть, даже если он все-таки врежется в Землю, то больших бед не принесет. Напакостит чуть сильнее Челябинского метеорита.

Всего же, по оценкам ESA, на текущий момент, что называется, в ближайшие 100 лет нашей планете будут серьезно угрожать 878 астероидов. Включая 700-метровую глыбу 1979ХВ и 375-метровый Апофис (99942). Их ожидают 14 декабря 2113 года и 12 апреля 2068 года соответственно.

Часть того самого Risk List Европейского космического агентства.

Часть того самого Risk List Европейского космического агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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