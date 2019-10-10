ESA: через 65 лет Земля столкнется с астероидом, обнаруженным в нынешнем году

Европейское космическое агентство на днях пополнило каталог небесных тел, угрожающих Земле — так называемый Risk List. Астрономы записали в него «четвертым номером» астероид 2019 SU3. Не факт, что эта глыба обязательно врежется в нашу планету. Но вероятность удара весьма высока — 1 к 147. И увеличить ее может любая случайность вроде гравитационного взаимодействия с другими небесными телами.

День Х — 16 сентября 2084 года.

Орбита астероида 2019 SU3, угрожающего Земле через 65 лет.

Потенциально опасный астероид был обнаружен 23 сентября 2019 года. Он — из группы Аполлонов, то есть вращается вокруг Солнца, делая один оборот за 418 дней. Периодически пересекает орбиту нашей планеты, подлетая к ней со скоростью примерно в 11 километров в секунду. И тем самым угрожает.

Размер 2019 SU3 точно не известен. Астрономы прикинули его приблизительно, сообразно блеску этого небесного тела. И обнадежили: астероид вроде бы не больше 30 метров в поперечнике. Стало быть, даже если он все-таки врежется в Землю, то больших бед не принесет. Напакостит чуть сильнее Челябинского метеорита.

Всего же, по оценкам ESA, на текущий момент, что называется, в ближайшие 100 лет нашей планете будут серьезно угрожать 878 астероидов. Включая 700-метровую глыбу 1979ХВ и 375-метровый Апофис (99942). Их ожидают 14 декабря 2113 года и 12 апреля 2068 года соответственно.