«Это действительно много!»: МегаФон повышает кэшбэк до 30 процентов

С октября МегаФон выпустил новую линейку тарифов «Включайся!». Пользователям тарифных планов теперь доступны две новые опции, которых раньше не было на отечественном рынке мобильной связи.

Первая – растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени с момента начала использования услуг МегаФона, и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбэка - 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума - в 30%.

Вторая опция – возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.

«Весной 2019 года МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил своим клиентам тарифные планы с кэшбэком. Изучив накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки «Включайся!», - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. - Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт.

Кроме того, накопленные суммы кэшбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

- Новое предложение МегаФона удивляет даже не щедростью, а практичностью, - отметил аналитик Сергей Вильянов. - На рынке существует множество программ, где начисляется куча баллов и виртуальных рублей, однако очень трудно превратить их во что-то осязаемое и полезное.В случае с новым кэшбэком каждый абонент со стажем 2 года (а таковых большинство), оплачивающий услуги на 500-600 рублей в месяц, получает 150-180 рублей на дополнительные нужные сервисы.

Например, за 100 рублей кэшбека можно подключить месяц безлимитного трафика на Youtube, за 50 рублей - отключить тарификацию на городские номера по всей России и т.д. Взрослые абоненты могут за 150 рублей кэшбэка подключить функцию «Родительский контроль», существенно снижающую тревоги за перемещения и времяпровождение ребенка.

- То есть абонент получает не «фантики», а инструмент для прокачки своего тарифного плана под собственные нужды и без необходимости платить больше. Плюс главные преимущества достаются «старым» лояльным абонентам, а не новичкам, на привлечение которых обычно нацеливаются подобные предложения. Уверен, что новый подход к кэшбэку задает тренд на практичность бонусных предложений на отечественном рынке мобильной связи, - резюмировал Сергей Вильянов.

Любопытно, но обновление тарифных планов в МегаФоне вызвали серьезный ажиотаж среди аналитиков телекоммуникационного рынка. Многие «примеривали» их на себя. И радовались возможной экономии.

- Стаж абонента считается не от момента перехода на новый тариф, а от даты заключения договора с МегаФон. И если абонент переходил с тарифа на тариф, на подсчет стажа это не влияет, все засчитывается со дня заключения договора, стаж копится. И если он уже превысил 2 года, как у меня, например, то кэшбэк на услуги достигнет 30% от абонплаты и ваших затрат в международном роуминге, это действительно много! - не скрывает эмоций аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко.