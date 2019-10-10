Русский «Бык» в китайской посудной лавке

Основателем фестиваля, которому в этом году всего три года, является выдающийся режиссер Цзя Джанке, лидер «нового китайского кино», широко признанный в мире автор эпических кинолент «Натюрморт», «Чисто белый пепел» и многих других, выигрывавших серьезные призы в Венеции и Каннах. Джанке является сегодня и воплощением «современного китайского художника», и реципиентом больших государственных средств. Кинофестиваль под великолепным экспортным названием «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» - его статусное совместное предприятие с Марко Мюллером, одним из самых известных фестивальных кураторов, экс-директором фестивалей в Роттердаме, Локарно, Венеции и Риме.

Основателем фестиваля, которому в этом году всего три года, является выдающийся режиссер Цзя Джанке

Местом проведения феста, чья цель - придание значительности «новому китайскому кино», был выбран Пиньяо, один из самых хорошо сохранившихся древних китайских городов, построенных в период с 827 по 782 год до нашей эры. У фестиваля внятная структура: в программе «Крадущийся тигр» показывают первые и вторые фильмы режиссеров со всего мира, но больше всего, разумеется, из Китая; в программе «Затаившийся дракон» - первые и вторые фильмы только китайских режиссеров; в гала-показах участвуют более именитые авторы, в том числе китайские; в секции Best of Fest - фильмы с других фестов, в том числе китайские; программа «Ноктюрн» презентует более жанровые кинокартины, в том числе китайские; есть также секция молодых китайских кинематографистов и специальная ниша для фильмов, произведенных в провинции Шаньси, к которой относится Пиньяо.

В конкурсной программе «Крадущийся тигр» будет показан «Преступный человек» российско-грузинского автора Дмитрия Мамулии

Несмотря на очевидный крен в сторону национального кино, российское участие в Пиньяо всегда было значительным, благодаря интересу к русскому кино со стороны русофила Мюллера и его отборщицы Алены Шумаковой. В конкурсной программе «Крадущийся тигр» будет показан «Преступный человек» российско-грузинского автора Дмитрия Мамулии, недавно участвовавший в «Горизонтах» Венецианского фестиваля. В программе лучшего с других фестивалей - «Бык» Бориса Акопова, победитель «Кинотавра» и Карловых Вар. Наконец, на фесте состоится мировая премьера альманаха «Соседи», снятого молодыми режиссерами из стран БРИКС, в том числе «мальчиком русским» Александром Золотухиным, учеником Александра Сокурова, входящего, кстати, в число «художественных советников» фестиваля.

В программе лучшего с других фестивалей - «Бык» Бориса Акопова, победитель «Кинотавра» и Карловых Вар

Несмотря на желание стать важной международной платформой, фестиваль в Пиньяо страдает от идеологической цензуры, особо усилившейся в год празднования 70-летия основания КНР. За три дня до начала был спешно отменен фильм открытия - патриотический блокбастер «Освобождение», снятый одной из немногих китайских женщин-режиссеров Ли Сяохонг. Причиной была названа его «техническая неготовность». По той же причине за четыре дня до премьеры из программы Берлинского фестиваля был изъят фильм китайского режиссера №1 Чжан Имоу «Одна секунда», чье действие происходит во время Культурной революции. После чего он загадочным образом испарился с радаров: видимо, готовый еще в феврале фильм за прошедшие полгода так и не был закончен. Хранящий традиционную китайскую невозмутимость Имоу преспокойно даст в Пиньяо свой мастер-класс.