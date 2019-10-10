2019-10-10T11:26:55+03:00
Происшествия

Студент ВШЭ попал в реанимацию, отравившись галлюциногенными грибами

Парня доставили в больницу в тяжелом состоянии
Поделиться:
Скорая забрал парня из общежития ВШЭСкорая забрал парня из общежития ВШЭ
Изменить размер текста:

Вечером 28 сентября в реанимацию Одинцовской центральной районной больницы был экстренно доставлен 21-летний студент Национального исследовательского университета ВШЭ. Скорая забрал парня из общежития ВШЭ с улицы Маковского в городе Одинцово.

"В отделение реанимации поступил 21-летний студент НИУ ВШЭ. У молодого человека диагностировано отравление галлюциногенными грибами, а так же ссадины и ушибы. Что именно произошло, пояснить молодой человек не смог, однако, по всей видимости, студент Национального исследовательского университета решил заняться явно не теми исследованиями. Информация о происшествии передана сотрудникам полиции," - рассказал KP.RU источник в здравоохранении округа

В настоящее время правоохранителями проводится проверка по факту случившегося и устанавливаются все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
WWF России и Яндекс. Музыка запустили первый некоммерческий лейбл, который сохраняет голоса птиц
В ГИБДД подтвердили планы по внесению гироскутеров в ПДД
Адвокат предположила, что штрафы за курение детей приведут к насилию в семьях
Зеленский заявил, что "все против" его встречи с Путиным
Минздрав выявил нарушения в работе НИИ детской онкологии
Россияне стали выбирать самый дорогой вид транспорта
Центробанк не видит необходимости в выпуске национальной криптовалюты
Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента Украины
Российские летчики сбили самолеты "противника" над Японским морем
В России могут запретить "грязное" пальмовое масло
Больше всего рожают в Тыве, а меньше всего в Ленобласти
Каждый второй россиянин отказывается от отпуска из-за нехватки денег
В Москве неизвестный ударил водителя "скорой" ножом
Минюст отправит злостных неплательщиков алиментов в тюрьму
«Классика» и ретроавто получат льготы на налоги, страховку и техосмотр
Повышение оклада губернатора Иркутской области связано с индексацией
Представители бизнеса выступили против ограничения профессий для самозанятых
Мария Захарова о возвращении Юзик из Ирана: "Нам важен факт ее освобождения"