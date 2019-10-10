Студент ВШЭ попал в реанимацию, отравившись галлюциногенными грибами

Вечером 28 сентября в реанимацию Одинцовской центральной районной больницы был экстренно доставлен 21-летний студент Национального исследовательского университета ВШЭ. Скорая забрал парня из общежития ВШЭ с улицы Маковского в городе Одинцово.

"В отделение реанимации поступил 21-летний студент НИУ ВШЭ. У молодого человека диагностировано отравление галлюциногенными грибами, а так же ссадины и ушибы. Что именно произошло, пояснить молодой человек не смог, однако, по всей видимости, студент Национального исследовательского университета решил заняться явно не теми исследованиями. Информация о происшествии передана сотрудникам полиции," - рассказал KP.RU источник в здравоохранении округа

В настоящее время правоохранителями проводится проверка по факту случившегося и устанавливаются все детали происшествия.