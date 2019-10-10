2019-10-10T13:31:27+03:00
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Вышел кинотеатральный постер фильма "Вторжение" Федора Бондарчука

Новая кинолента от известного режиссера выйдет в прокат 1 января 2020 года
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Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторженияНад планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения
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Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова - Юлия Лебедева - вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян.

Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, - смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?

ВТОРЖЕНИЕ

Дата выхода в прокат в России: 1 января 2020 года

Производство: «Арт Пикчерс Студия», кинокомпания «Водород», НМГ Студия, телеканал «Россия 1», СТС Медиа, Mail.ru Group при поддержке Фонда Кино

Жанр: фантастика

Режиссёр: Фёдор Бондарчук

Оператор: Владислав Опельянц

Автор сценария: Олег Маловичко, Андрей Золотарёв

Продюсеры: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Антон Златопольский, Вячеслав Муругов

В ролях: Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков

Прокатный рейтинг: 12+

Формат: 2D

ИСТОЧНИК KP.RU

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