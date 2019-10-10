Эксперт о новичке сборной России: «Я ему говорил, забивай в том же духе и тебя вызовут»

В четверг, 10 октября (начало в 22.00), сборная России по футболу проводит отборочный матч Евро-2020 с Шотландией. К этой игре впервые в сборную был вызван форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев.

При этом 22-летним форвардом уже интересуются европейские топ-клубы. К примеру, скауты дортмундской «Боруссии» присутствовали на матче «Сочи» - «Крылья Советов» (0:2), в котором Соболев забил оба мяча. Следят за барнаульским самородком и скауты «Манчестер Юнайтед».

Но выпустит ли Черчесов на поле новичка в матче с Шотландцами — большой вопрос. Тем более, что место таранного форварда давно занято Артемом Дзюбой (кстати, у Дзюбы рост 196 см., а у Соболева — 195). Но вот выйти вместо Дзюбы, при определенном стечении обстоятельств, вполне возможно.

Накануне матча с шотландцами в программе «Большой спорт с Николаем Валуевым» на «Радио «КП» побывал известный футболист Дмитрий Комбаров, который рассказал о своем молодом партнере по «Крыльям Советов».

- Дима, в сборную вызван твой одноклубник Соболев, нападающий «Крыльев Советов». Парень только появился у нас в футболе, по-моему, первый сезон проводит, - спрашивает Николай Валуев 32-летнего Димтрия Комбарова.

- Нет, не первый. Он проводит первый ударный сезон, когда у него все хорошо получается, когда он забивает много голов.

- Александр уже лучший бомбардир чемпионата. (Соболев и Шамуродов забили по 10 мячей — Ред.).

- Мы, конечно, этому рады. Я лично рад, что его вызвали в сборную. Мы часто на тренировках разговариваем по поводу сборной, он так переживает: вызовут, не вызовут, сколько мне надо еще забить, чтобы вызвали?

- Ты как опытный «сборник» какие советы ему даешь? (Комбаров провел за сборную России 47 матчей.)

- Самые банальные и самые простые – продолжай в том же духе, и рано или поздно при такой игре вызовут. Потому что здесь могут складываться разные факторы. Либо может быть травма у футболиста, который играет на твоей позиции. Вот как сейчас получилось, Смолов сломался, и для Соболева это огромный шанс. Я не знаю, дадут ли ему проявить себя на поле, но я по себе знаю, что вызов в сборную, попадание туда, то, что он там находится, тренируется, это для него огромный эмоциональный подъем, накачка самого себя в хорошем смысле этого слова. Я думаю, что сейчас он будет чувствовать еще большую уверенность. Дай бог, чтобы он так и продолжал в дальнейшем.