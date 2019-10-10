Арабские инвесторы в Перми, или что Роснано делает в нефтянке?

Однако при более внимательном взгляде у РОСНАНО обнаруживаются больше сотни современных заводов, причем работают они в самых разных отраслях. Смотрим, что у Роснано припрятано в нефтяном портфеле.

Считается, что Россия в основном импортирует нефтегазовые технологии и инновации. Иногда даже складывается впечатление, что зависимость нашей нефтяной индустрии от западных поставщиков имеет фатальный характер. Оказалось, что в арабской государственной компании Saudi Aramco (один из мировых лидеров нефтедобычи) думают иначе. На днях инвесторы из Дахрана подтвердили желание купить 30% пермского холдинга «Новомет», поставляющего погружное оборудование для скважин. Более того, сделка подтверждена на самом высоком уровне, а соответствующие документы будут подписаны в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Производство Группы компаний «Новомет». Автор: Пресс-служба ГК «Новомет»

Секрет в нанопокрытии

Чем известен «Новомет», и почему арабские инвесторы заинтересовались именно пермским предприятием? Строго говоря, только в России работает более десятка компаний, поставляющих установки электроцентробежных насосов (ЭЦН), погружных электродвигателей, систем телеметрии, и всего остального, без чего невозможна добыча нефти из скважины. А в мире подобных предприятий еще больше. Как ни странно, но преимущество «Новомета» — в использовании инноваций, которые защищают оборудование от перегрева, трения, воздействия механических примесей и солей. Отдельные узлы и детали насосов имеют специальные нанопокрытия, сделанные из стойких к износу и повреждениям материалов.

Кроме того, оборудование «Новомета» спасает в сложных условиях эксплуатации: для малодебетных скважин (менее 10 баррелей в сутки), боковых стволов, а также добычи вязкой нефти. Возможно, для арабских промышленников это не так важно, ведь саудовская нефть — легкая и низкоуглеродистая. Зато возможность экономии электропотребления, высокий КПД оборудования, доступ к интеллектуальным системам, наверняка, показались им существенным преимуществом. Кроме того, их, наверняка, заинтересовала сервисная сеть компании, расположенная в 12 странах мира.

Чтобы понять, как вырос этот успешный бизнес, нужно «отмотать» время на пару десятилетий назад. Пермское предприятие было создано в начале 90-х выходцами из научной среды, которые увидели перспективу в развитии порошковых технологий. В 2010-м тогда еще госкорпорация «Роснанотех» (предшественник АО «РОСНАНО») проинвестировала в «порошковый» стартап почти 4 млрд рублей. Благодаря этим средствам компания смогла значительно расширить производство, выйти на зарубежные рынки и улучшить характеристики оборудования. Новометовские насосы получаются эффективней мировых аналогов по КПД и затратам электроэнергии, способны работать в жестких условиях шельфа. Производительность труда на предприятии опережает пермские предприятия, ведь в производственный процесс внедрены промышленные роботы, а заготовки отливает 3D-принтер собственной разработки. В результате продукция «Новомета» активно идет на экспорт: на него приходится примерно четверть выручки компании. На данный момент «Новомет» осуществляет поставки в 23 страны, а также занимает второе в России и седьмое в мире место на рынке погружных насосов.

Производство Группы компаний «Новомет». Автор: Пресс-служба ГК «Новомет»

Инновации в трубопроводах и скважинах

Кстати, «Новомет» не единственная портфельная компания РОСНАНО в нефтегазовой отрасли. В конце 2013 года корпорация совместно с Челябинским трубопрокатным заводом (ЧТПЗ) начала строительство завода «ЭТЕРНО», выпускающего штампосварные детали трубопроводов (тройники, отводы, переходы, днища), обладающие высококонкурентными характеристиками за счет наноструктуры сварного шва. Запуск линейки «ЭТЕРНО» позволил завершить процесс импортозамещения в производстве магистральных трубопроводов. Также челябинское предприятие стало форпостом «белой металлургии», направления, которое по словам Анатолия Чубайса, должно было изменить представление об отрасли, как грязной и неэкологичной. Обеспечив стабильное производство, в середине 2017 года РОСНАНО вышла из капитала ООО «ЭТЕРНО», а сам завод стал поставщиком всех ведущих компаний топливно-энергетического комплекса нашей страны.

Аппетит, как говорится, приходит во время еды, и последней инвестицией РОСНАНО (от лица совместного фонда с АФК «Система») в нефтегазовой отрасли стала компания «Геосплит». Компанию также создали выходцы из научной среды, однако их разработка была предназначена для цифровой диагностики и мониторинга скважин. В ней использованы нанотехнологии, позволяющие предложить более дешевую альтернативу каротажным (с использованием погружных зондов) исследованиям. Основная технология «Геосплита» - маркеры-репортеры из квантовых точек - нацелена на работу в сложных условиях (например, в горизонтальных скважинах), позволяет получать больше данных для принятия решения и показывает динамическую картину в скважине в течение всего года. Как и в случае с «Новометом», целью инвестиции стало развитие технологий, в том числе для газовых месторождений, и дальнейшая экспансия на международные рынки. Вслед за РОСНАНО и АФК «Системой» в компанию инвестировал фонд UCP Ильи Щербовича.

Производство Группы компаний «Новомет». Автор: Пресс-служба ГК «Новомет»

За Роснано идут новые инвесторы

Так что же РОСНАНО делает в нефтянке? Примерно то же, что в медицине, электронике и телекоммуникациях — помогает становлению инноваций в промышленном секторе. Корпорация занимается прямыми инвестициями, взращивает высокотехнологичные предприятия, и стремится получить прибыль после выхода из своих портфельных компаний (а прибыль госкомпании следующим шагом превращается в дивиденды в бюджет).

Покупателями перспективных отечественных предприятий могут быть как иностранцы, так и россияне. Главное, что инвестиции дали российской экономике инновационную технологию, рабочие места и дополнительные налоги в бюджет. Нефтегазовые проекты РОСНАНО оказались достаточно успешными, и интерес новых инвесторов к «Новомету» и «Геосплиту» — прямое тому подтверждение.