В Крыму поймали бандеровца с мощным фугасом

Оперативники Федеральной службы безопасности России предотвратили в городе Саки Республики Крым взрыв мощной бомбы.

Спецназ нашел ее у задержанного гражданина России, который оказался приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций.

- Задержанный планировал совершить взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью, - отметили в ФСБ России.

Во время обыска у бандеровца также обнаружили портрет Степана Бандеры, литературу УПА и пластмассовую копию автомата, который был на вооружении у гитлеровцев. Он висел над кроватью бандита.

Следственным подразделением Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к террористическому акту" и "незаконное изготовление взрывных устройств".

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Сотрудники ФСБ России отрабатывают связи задержанного.