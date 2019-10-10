2019-10-10T15:42:12+03:00
Происшествия

В Крыму поймали бандеровца с мощным фугасом

Он собирался взрывать административные здания в городе Саки
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments2
Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаютсяСледственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются
Изменить размер текста:

Оперативники Федеральной службы безопасности России предотвратили в городе Саки Республики Крым взрыв мощной бомбы.

Спецназ нашел ее у задержанного гражданина России, который оказался приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций.

- Задержанный планировал совершить взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью, - отметили в ФСБ России.

Во время обыска у бандеровца также обнаружили портрет Степана Бандеры, литературу УПА и пластмассовую копию автомата, который был на вооружении у гитлеровцев. Он висел над кроватью бандита.

Следственным подразделением Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к террористическому акту" и "незаконное изготовление взрывных устройств".

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Сотрудники ФСБ России отрабатывают связи задержанного.

В Крыму поймали бандеровца с мощным фугасом.В его гараже нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство и бутылки с зажигательной смесью

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В машине напавшего на синагогу в немецком городе Галле нашли четыре килограмма взрывчатки
В Совфеде прокомментировали слова Зеленского относительно решения ситуации в Донбассе
Эксперты предрекли рост пенсий выше запланированного
Зеленский выступил против введения военного положения в Украине
Тайфун в Японии помешал проведению гонок «Формулы-1»
В Кремле назвали дату первого заседания Конституционного комитета Сирии
Обвиняемых в убийстве российского посла в Турции Карлова отпустили из-под стражи
«Не играю в игры»: Зеленский отказался публиковать расшифровку переговоров с Путиным
Эрдоган пригрозил открыть границы в Европу для сирийских беженцев
“Движение в сторону мира без наличных”: Переводы за границу между Mastercard и “Мир” станут быстрее и надежнее
В Шереметьево готовится к посадке самолет с неисправной стойкой шасси
Путин заявил, что Россия заинтересована в честном спорте
Юные инспекторы движения: В России стартовал проект по обучению детей безопасности дорожного движения
Путин назначил новых начальников трех управлений президента
Нобелевская премия по литературе за 2019 год досталась Петеру Хандке
В Госдуме прокомментировали призыв польского депутата по санкциям против России
Расследованием роли Киева в крушении МН17 займется независимая организация
Мусульмане заменили Египту российских туристов
Медведев поручил отменить комиссию за переводы в рамках одного банка
Лавров: Россия будет добиваться начала диалога Турции и Сирии
В новой онлайн-игре платежной системы «Мир» разыгрывают деньги, ценные призы и билеты на матч сборной России
В Родительском комитете прокомментировали инициативу наказывать родителей курящих детей
Аналитик: торговая война США и Китая ударит по ценам на нефть
Дочь Надежды Каратаевой опровергла сообщения о ее смерти