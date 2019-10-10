Популярная художница расписывает детдома в Орловской области

Анна Ненко – художница. Она пишет картины, которые раскупают российские и зарубежные ценители искусства. Ее полотна украшают частные коллекции в России, Испании, Италии, Франции и других странах. А часть заработанных средств тратит на то, чтобы расписывать детские дома.

— У меня не было родителей, — рассказывает девушка порталу «Открытые НКО». — Меня воспитывали приюты, детские дома и улица. Поэтому я, как никто другой знаю, что такое – жить не в семье, и знаю, насколько это важно для детей ежедневно видеть что-то красивое.

Дом девочке заменил приют в городе Мценске Орловской области. Здесь она росла, очень много рисовала и верила, что когда-нибудь ее увлечение станет чем-то более серьезным и фундаментальным.

— Аня, — твердили ей, — художник – это не профессия. Это никому не нужно. Этим не заработаешь на хлеб. Ты ничего не добьешься.

Но все вышло иначе. Спустя 20 лет девушка вернулась в Мценский интернат, и не с пустыми руками, а с кистями и акриловыми красками, специально для того, чтобы украсить своей живописью стены в пролетах этажей.

— Раньше это был обычный детский дом, — делится Анна Ненко, — но потом его переформировали. Теперь там живут дети с ограниченными возможностями здоровья: с синдромом Дауна, с ДЦП, страдающие шизофренией – их собрали со всей Орловской области и привезли туда. И я скажу честно, в интернате ничего не изменилось с того момента, как я его покинула. Мне очень сложно об этом говорить, каждый раз будто режут по больному.

anya_nenko Роспись стен в детском доме-интернате для детей с умственно-физическими недостатками в городе Мценск орловской области. Тема росписи: Алиса в стране чудес.

ВЫБИРАЮ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ДОМА

— Как так вышло, что ты решила расписывать детские дома?

— Когда я была маленькой, мне очень нравились бывшие советские летние лагеря. Там были старые росписи на стенах, и я всегда заворожено стояла и рассматривала их. Обычно они находились в столовой или актовом зале. Наверняка многие поймут, о чем я говорю. Я бывала в разных детских домах, и там, где я жила, были далеко не лучшие условия. И уже тогда я хотела что-то расписать, что-то сделать, но не было возможностей, а может, и способностей. Как видите, я вернулась к этому гораздо позже.

Я расписала уже два детских дома в Мценске – это «Детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками» и «Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста». В последнем живут совсем малютки. Там я еще не завершила работу, поэтому обязательно вернусь доделать начатое. Я выбираю региональные детские дома, потому что у них вообще нет никакой поддержки, здесь рады любой помощи.

Все делаю на свои деньги, поэтому, наверное, не стоит рассказывать, как живут не очень известные художники. К примеру, я сначала ждала, пока продастся картина, чтобы поехать к ребятам и сделать роспись на стенах.

ЛЮБОЙ КАРТИНКЕ РАДЫ

— Что изображаешь на стенах детских домов? Сама придумываешь сюжеты, или тебе их предлагают? Кто выбирает место под роспись?

— Тем для росписи – много, все-таки я рисую в учреждениях, где живут дети. Плюс ко всему, я художник ищущий, всегда в поиске какой-то картинки. Всегда беспроигрышны сказки. «Алиса в стране чудес» стала одним из эскизов, который я использовала в Мценском интернате. Так как нужно было расписать два лестничных пролета, дальше я уже импровизировала.

По поводу места – мне нужно понимать объемы работ. Если я не могу заранее приехать в детский дом, как это было в предыдущий раз, я дистанционно узнаю детали и задаю вопросы: что за место, что за дети, какая цветовая гамма, чего они хотят. Конечно, многое остается на усмотрение художника, тем более, я пишу яркие работы. Иногда приходится готовить стены под роспись. Но все решается по ходу пьесы. Для меня каждый раз — все новое, я этому специально не обучена, все только на личном энтузиазме. В любом случае, справляюсь с задачей, и это круто. Как дети, так и воспитатели, любой картинке рады. Все что я сделала — шло на ура.

— Чем расписываются стены? Картинки не сотрутся?

— За основу я взяла акрил, так как я люблю яркий цвет в живописи. Акрил недооценивают. Он яркий, прочный, не имеет запаха, быстро сохнет и его можно смешивать. Первые мои работы на холсте были акриловые, но позже, я начала добавлять тушь, акварельные карандаши, патину, сусальное золото. Но акрил подходит для всего, он превращается в пленку и не смывается — долговечная краска.

anya_nenko Открытка к Новому году. "Чудеса случаются".

— Вы одна занимаетесь росписью интернатов, или все-таки есть команда?

— Желающих сделать росписи в детских домах, на самом деле, много. Изначально в поездку собирались несколько художников, но в последний день все отвалились, такое бывает. И четыре дня я работала в интернате одна до поздней ночи. Потом приехала знакомая и уже в последние двое суток помогала мне.

Стоит сказать, что попыток куда-то поехать было множество. К примеру, в Ярославской области был запрос на роспись ожогового центра. Я отозвалась, но тогда у меня не получилось собрать команду.

ВАЖНО БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ

— Сами дети принимают участие в росписи? Что говорят, когда видят результат вашей работы?

— Когда я вижу улыбки детей, когда они смотрят, трогают росписи и говорят «спасибо» — это невероятное чувство. И никто не говорит: «ой, а что-то вы не так нарисовали». Потому что дети настоящие, они честные. Если им не нравится, они говорят: «не нравится». Если нравится, то говорят, что нравится. Мне бы хотелось, чтобы и взрослые так общались, и не теряли вот этой особенности — быть честными.

Эта работа очень заряжает и мотивирует, даже если мне грустно. Я вспоминаю, что я сделала, о своей сути, о смысле жизни. Понимаю, что я сейчас нахожусь здесь, а где-то там дети видят мои картины и радуются. А когда они имеют инвалидность, то еще ярче выражают свои эмоции. Хотя бы ради этого стоит заниматься живописью.

Чаще всего для детских домов художница выбирает сказочные мотивы. Например, героев "Алисы в стране чудес"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С ДЕТСТВА СРЕДИ КРАСОТЫ

— Какова цель таких благотворительных поездок? Планируешь ли продолжать?

— Я планирую и дальше этим заниматься. Хочу, чтобы маленькие дети, которые выйдут в большой мир, с детства находились среди красоты, чтобы у них была хоть какая-то яркая картинка перед глазами. Пусть в детстве. Пусть я не могу построить им детскую площадку. В детских домах много чего не хватает, но я уже рада, если ребята идут с первого на второй этаж, и видят эти яркие стены каждый день. Несмотря на погоду за окном, на зиму и холод. Им страшно и больно там находиться, и я хочу, чтобы хотя бы эта частичка красоты их грела. Стремлюсь к тому, чтобы 2-3 раза в год так ездить. Заниматься этим чаще, увы, не могу. Все упирается в деньги, и эта погоня за хрустящими бумажками ради того, чтобы позволить себе осуществить благотворительную поездку, меня сильно изматывает.

anya_nenko Анна Ненко

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ ЖЕНЩИНЫ

— Легко ли интернаты и детские дома идут на контакт, чтобы сделать какую-то роспись?

— Очень легко. С этим вообще нет никаких проблем. Преподаватели, воспитатели — классные. Такие сильные духом женщины, я преклоняюсь перед ними. Это какой характер нужно иметь, и как уметь любить, чтобы работать в таких местах.

Я благодарна, что у меня появилась такая уникальная возможность, и детям помочь, и проявить себя, поэкспериментировать. И мне никто не скажет, что «это плохо, или некрасиво, или как-то не так». Я делаю так, как я вижу, и это еще и пользу принесет. Знаете, как черновик. Вот тебе дают пустую стену, и не говорят, что мы хотим: «вот так, и вот так». А в жизни так часто бывает, к примеру, заказывают портрет, и говорят: «Анна, я хочу портрет, копию». А я не пишу копии, я пишу авторские портреты, я собираю образ. У меня свой подход. Если это заказ, особенно если это недорого, люди начинают говорить: «а вот это не так, тут переделать бы». И ты по указке все делаешь, а это непросто. А тут есть поверхность и тебя просто просят: а сделайте красиво. Они абсолютно мне доверяют. Они благодарны за то, что ты подарил им это.

anya_nenko "Подарил". Холст, акрил 40х50

— Мечта исполнилась – ты стала художником. Но каково было осваивать такое тонкое ремесло, будучи совсем одинокой?

— Мне кажется, художниками рождаются. Я определенно родилась с кисточкой в руках. Так как у меня были способности, меня отдали в художественную школу, но проучилась я там всего один день. То, что преподаватель начал черкать на моем листе, привело меня в ужас. Я представляла, что обучение будет проходить по-другому. Дадут тему, и я буду рисовать. Но на деле все оказалось не так.

Я поступила в художественное училище в Орле. Хотела учиться, мне была интересна композиция, но так как меня не кому было обеспечивать, приходилось очень много работать, в том числе и ночью. Естественно, успеваемость была низкая. Я катастрофически не высыпалась. Меня выгнали из общежития, какой-то период времени я жила на улице. Смутно это помню. Я вернулась в Мценск. Работала на рынке. А в какой-то момент решилась все изменить, накопила денег на билет и рванула в Москву. Мне было 17 лет. А в 30, перебрав десятки профессий, я все-таки решила, что буду писать картины.

К росписи детских домов я очень хочу привлечь других художников, а также людей, которые хотят куда-то вложить деньги, чтобы сделать доброе дело. Ведь, если есть возможности и талант, то мы обязаны делать этот мир лучше. А кто, если не мы?