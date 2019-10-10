2019-10-10T16:22:24+03:00
Происшествия

В аэропорту Шереметьево аварийно приземлился самолет с неисправной стойкой шасси

На борту Bombardier CRJ200 было 36 человек
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Пассажирский самолет Bombardier CRJ200Пассажирский самолет Bombardier CRJ200Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Шереметьево самолет авиакомпании «Северсталь» экстренно приземлился с неисправной стойкой шасси. Об этом «КП» сообщил собственный источник. На борту было 36 человек вместе с экипажем. Самолет Bombardier CRJ200 выполнял рейс Москва-Череповец.

— После взлета у самолета не убралась стойка шасси, экипажа принял решение возвращаться в аэропорт. Борт благополучно приземлился, — рассказал источник, близкий к ситуации.

Как сообщили в авиакомпании, пострадавших нет. Пассажиры и самолет не пострадали.

— Руководство авиапредприятия предоставило для пассажиров рейса резервный самолет, — прокомментировали в пресс-службе «Северстали».

Авиапредприятие«Северсталь» базируется в Череповце. Перевозки осуществляют самолеты Bombardier CRJ200 и Sukhoi Superjet 100.

Утром 10 октября в аэропорту Екатеринбурга экстренную посадку совершил военный самолет АН-12. Воздушное судно приземлилось без шасси и загорелось после посадки. На борту было 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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