В аэропорту Шереметьево аварийно приземлился самолет с неисправной стойкой шасси

В Шереметьево самолет авиакомпании «Северсталь» экстренно приземлился с неисправной стойкой шасси. Об этом «КП» сообщил собственный источник. На борту было 36 человек вместе с экипажем. Самолет Bombardier CRJ200 выполнял рейс Москва-Череповец.

— После взлета у самолета не убралась стойка шасси, экипажа принял решение возвращаться в аэропорт. Борт благополучно приземлился, — рассказал источник, близкий к ситуации.

Как сообщили в авиакомпании, пострадавших нет. Пассажиры и самолет не пострадали.

— Руководство авиапредприятия предоставило для пассажиров рейса резервный самолет, — прокомментировали в пресс-службе «Северстали».

Авиапредприятие«Северсталь» базируется в Череповце. Перевозки осуществляют самолеты Bombardier CRJ200 и Sukhoi Superjet 100.

Утром 10 октября в аэропорту Екатеринбурга экстренную посадку совершил военный самолет АН-12. Воздушное судно приземлилось без шасси и загорелось после посадки. На борту было 17 человек.