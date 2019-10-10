В Шереметьево готовится к посадке самолет с неисправной стойкой шасси

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-10T15:47:40+03:00

Самолет вернулся в Шереметьево спустя некоторое время после вылета Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Москве должна пройти экстренная посадка самолета. Как сообщает источник агентства РИА Новости, пассажирский лайнер приземлится в аэропорту Шереметьево. Диспетчеру экипаж воздушного судна сообщил о неисправности. По данным издания, у самолета неисправна стойка шасси.

Самолет Bombardier вылетел из Шереметьево днем 10 октября в Череповец. Спустя некоторое время пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Известно, что на борту находятся 36 человек, включая экипаж.

Как стало известно, самолет успешно приземлился в московском аэропорту. Помощь медиков никому из пассажиров не понадобилась. Источник сообщил РИА Новости, что стойка шасси не убралась после взлета самолета, поэтому команда пилотов попросила у диспетчеров разрешение на разворот самолета. Им удалось посадить воздушный корабль с неисправной стойкой шасси.

ИСТОЧНИК KP.RU