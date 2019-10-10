В России меняется процедура кадастровой оценки недвижимости

10 октября правительство одобрило законопроект об изменении процедуры кадастровой оценки недвижимости. Как пояснили в Росреестре, при пересмотре кадастровой стоимости (она является базовой величиной для исчисления налога на землю) теперь будет применяться принцип «любое исправление – в пользу правообладателя».

- Законопроект направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости . Чтобы не допускать ситуаций, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд – оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то умышленные действия, манипулирование оценкой, - пояснил на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев.

Вот, как будут работать новые правила. Если в результате исправления ошибки кадастровая стоимость уменьшилась, то ее будут применять ретроспективно, то есть она будет уменьшена за весь период с момента ее внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). А если стоимость, напротив, увеличилась – с нового налогового периода.

- Если ошибка является системной, она исправляется без дополнительных заявлений в отношении всех объектов недвижимости, - пояснили в Росреестре.

Изменен и механизм внесудебного установления кадастровой стоимости.

- Государственные оценщики теперь будут детально рассматривать каждое обращение по ее определению, а не так формально, как это было ранее в комиссиях, - сообщил Медведев.

Кроме того, вводится персональная ответственность руководителя организации, которая оценивает кадастровую стоимость.

- Эта процедура станет более прозрачной, - пообещал премьер.

Законопроект устанавливает единые для всех регионов цикл и дату оценки. С 2022 года – кадастровая оценка должна проводиться раз в четыре года.