Неожиданные выводы ученых: Интернет полезен для детского развития!

Выводы исследования для наших родителей могут показаться непривычными. Оказывается, всемирная сеть не вредит детскому развитию! Наоборот, у юных интернет-пользователей больше развиты когнитивные (мыслительные) функции, у них лучше развита слуховая и зрительная память, у них выше эрудиция и больше объем знаний. И даже оценки лучше!

- Это первое исследование в России, в котором оценивалась интернет-активность детей и эффективность использования Сети, - рассказывает профессор факультета психологии МГУ, член-корреспондент Российской академии образования Галина Солдатова, одна из авторов работы. - И эти результаты совпадают с данными наших зарубежных коллег. В Соединенных Штатах и в Австралии ученые показали: у детей, которые активно пользуются интернетом, успеваемость выше, чем у их сверстников.

Правда, для всего нужна золотая середина. Если ребенок проводит в интернете больше времени, чем нужно, то это, наоборот, может плохо отразиться на его здоровье и развитии.

- Падает продуктивность нейропсихологических показателей - ребенок начинает хуже запоминать информацию, ему труднее составить связное повествование или выполнить какие-то сложные действия, - объясняет клинический психолог Центра патологии речи и нейрореабилитации Анастасия Вишнева, еще один автор исследования.

Дошкольники, 5-6 лет: не больше 1 часа в сети за сутки

По данным исследователей, дошкольникам стоит проводить в интернете не больше 1 часа в день. И это куда больше, чем рекомендовалось ранее! Напомним, по действующим нормативам дошкольникам и первоклассникам рекомендуется проводить перед экранами гаджетов не больше 20 минут в день.

- Дошкольники с низкой онлайн-активностью лучше рисовали, быстрее переключались на другие задания, у них оказалась лучше развита слухоречевая память, по сравнению с детьми, которые проводили в интернете больше 1 часа в день, - говорят авторы исследования. - И с увеличением онлайн-активности дошкольники начинали хуже справляться с заданиями нейропсихологических тестов.

По данным исследователей, дошкольникам стоит проводить в интернете не больше 1 часа в день.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Школьники, 7-10 лет: от 1 до 3 часов

Ребятам постарше лимит на интернет можно увеличить до трех часов в день. Для них такое время наиболее оптимально. У школьников, которые вообще не используют интернет или проводят онлайн гораздо больше времени, результаты хуже:

- Дети, которые проводят в интернете от 1 до 3 часов в день, лучше анализируют условия заданий и быстрее усваивают алгоритм действий, они быстрее переключаются на новые задачи и контролируют сам процесс выполнения тестов. Кроме того, у них лучше развита память, - отмечают ученые.

Младшие подростки, 11-13 лет: от 3 до 5 часов интернета в день

К началу средней школы лимит интернета в день можно поднять до пяти часов в день. Правда, важно - эти часы должны следовать не подряд, а с перерывами, чтобы нагрузка на глаза не была слишком большой.

Подростки 14-16 лет: оптимального времени нет

А вот для самых старших детей оптимальное время выявить не удалось. Точнее, самые высокие результаты показали подростки с низкой и очень высокой онлайн-активностью. А вот «середнячки» на этот раз дали самый худший результат.

- Сейчас мы пытаемся понять, почему так получилось, - подытоживает Галина Солдатова. - Возможно, дело в том, что дети в целом начинают проводить в сети гораздо больше времени, чем три года или пять лет назад.

Лучшую успеваемость показали подростки с низкой или, напротив, очень высокой онлайн-активностью.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самое очевидное, но недоказанное пока наукой, объяснение: все дети этого возраста сидят в интернете часами. Но выбиваются в лучшие те, кто штудируют учебники (и, значит, не торчат постоянно онлайн) или, наоборот, те, кто к этому времени уже строит сайты, раскручивает блоги, рубится в игрушки и пр. - то есть почти профессионально работает в сети.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Не делайте из гаджета запретный плод. Учите им пользоваться!

Вот что думает об этом доктор философии Джордан Шапиро, сотрудник Центра всеобщего образования Института Брукингса (США), автор книги «Как подготовить детей к будущему, которое едва можно предсказать»:

- У детей, как и у взрослых, могут быть проблемы с интернетом и гаджетами. Но у них могут быть проблемы и с отношением к еде, деньгам, работе. То есть, корень зла не в интернете или девайсах, а в отношении к ним. И задача родителей - научить ребенка правильно пользоваться технологиями и воспитать в нем здоровое отношение к ним.

Запрещать ребенку сидеть в интернете или играть в компьютерные игры - это провальная стратегия, потому что так родители сами выращивают запретный плод. Часто это приводит к скандалам в семье. Взрослым нужно принять, что наш мир меняется, появляются новые технологии. И главное, что мы можем сделать и чем должны научить детей - пользоваться ими так, чтобы они упрощали нашу жизнь, а не заменяли ее.

ВАЖНО

Семь часов онлайн в день - это не слишком ли много?

На самом деле, не так много, как кажется. Подсчитайте, сколько раз в день вы отвлекаетесь на уведомления в соцсетях и переписки в мессенджерах, гуглите прогноз погоды на завтра и смотрите, когда приедет ближайший автобус. Всё это тоже учитывается! Так что оптимальное время для каждого возраста не означает, что именно столько часов ребенок должен решать виртуальные олимпиады и штудировать википедию. Развлечения, поиск справочной информации и общение тоже идут в зачет.