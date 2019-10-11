«Голос-8»: А девочки созрели!

«Голос. 60+» завершился, но связь музыкальных поколений длится от пятницы к пятнице. И вот сегодня в эфире уже «Голос-8», где поет и стар, и в этот раз особенно млад. Да, свершилось: подросшие участницы шоу «Голос. Дети» вернулись за победой. А еще чтобы привнести свежести в проект, который идет в эфире Первого канала с 2012 года, в этом году в наставники позвали Валерия Сюткина. Ну кто его не знает?

- Я буду считать свое участие в шоу удачей, если кто-то из участников моей команды лет через пять докажет, что оказанное ему на этой сцене доверие не было ошибкой, - пояснил эс-солист «Браво». - И станет артистом с большой буквы. Я не продюсер, но если смогу быть полезным кому-то из участников, мне будет приятно.

Компанию ему составят Полина Гагарина, Константин Меладзе и огненный Сергей Шнуров. В прошлом году лидер группировки «Ленинград» стал лучшим наставником по версии зрителей.

Полина Гагарина и Сергей Шнуров обучат судейским хитростям Валерия Сюткина. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

- Наставники наверняка будут брать мои старые приемы, они же не знают, что у меня есть новые, - скромничает Шнуров. - Обычно я не собираюсь никого удивлять. Просто беру и удивляю! Не жду вдохновения для этого. Вдохновение надо симулировать, и оно обязательно появляется. Поэтому я все время нахожусь в приподнятом настроении. Независимо от количества выпитого.

Среди участников со всех уголков России, а также из Белоруссии, Голландии, Казахстана, Болгарии, Эстонии и даже Ирана будут и знакомые лица: среди кандидатов на участие в шоу Рагда Ханиева и Айгуль Валиулина - обе открывали детский «Голос» в 2014 году, первая даже дошла до финала. Сейчас Рагде - 18, Айгуль - 19, они поднаторели на концертах и всерьез настроены на реванш.

Юная Рагда Ханиева, финалистка первого сезона детского «Голоса». Фото: Первый канал

Как предотвратят накрутки

Все помнят, как грустно завершился шестой сезон шоу «Голос. Дети»: победу Микеллы Абрамовой омрачило расследование Первого канала и аннулирование результатов. Чтобы избежать накруток и левых звонков впредь, организаторы шоу существенно изменили механизм голосования. Звонки упразднили. Число СМС, которые можно отправить за любимого участника, сократили с 20 до 1. Более того, теперь требуется подтвердить голос обратным СМС (оно бесплатное). Эти меры должны уберечь «Голос» от несправедливых побед.

«Голос». Пятница, 21.30, Первый.