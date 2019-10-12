Губернатор Ямала зажег не только старый маяк, но и аудиторию на Ассамблее Арктического круга в Исландии

В ежегодной Ассамблее стран Арктического круга принимают участие более двух тысяч делегатов из 60 государств и, в том числе, из арктических регионов России. В частности, Ямало-Ненецкий автономный округ заявил о себе в таком мероприятии в третий раз. Его глава Дмитрий Артюхов участвовал в обсуждении вопросов, касающихся устойчивого развития мировой Арктики и защиты экологии на этой особой территории. Губернатор поделился планами округа по развитию на территории производств, связанных с добычей газа, а также отметил то значение, которое имеет этот вид топлива в связи с защитой и сохранением мировой экологии.

Дмитрий Артюхов докладывал на английском. В свободной живой манере современного человека, для которого дом - не только тот регион, откуда он родом, но и вся планета; для которого мир - не имеет границ, потому что каждый ответственен за все, что здесь происходит. Словом, на Ассамблее Арктического круга в Исландии международная общественность увидела российского политика нового уровня.

Дмитрий Артюхов представил Ямал с разных сторон и так красочно (выступление сопровождалось эффектной презентацией), что по окончании своей речи сорвал заслуженные аплодисменты зала.

По мнению российского политолога Евгения Минченко, "на всех произвели впечатление стилистика выступления губернатора Ямала, его интеллигентная и при этом свободная манера общения, понимание интересов иностранных партнеров...».

Ниже приведем выдержки из доклада ямальского губернатора.

Обе стороны - Исландия и Россия - нашли интересные вопросы для обсуждения, касающиеся взаимных экономических выгод от дальнейшего развития мировой Арктики и сохранения ее природных богатств

О добыче газа

"Ямал хорошо известен как поставщик природного газа. Ежегодно мы добываем около 600 млрд кубических метров газа.

А озеро Байкал известно как самое крупное пресноводное озеро, которое содержит 1/5 часть мировых запасов пресной воды. Так вот если сравнить добычу газа на Ямале, то за один год мы добываем примерно 25 тысяч таких Байкалов."

"Один контейнер с добытым газом помещается в два самых больших аэробуса".

"Этот газ транспортируется по Северному морском пути в Китай, Индию, Японию, Канаду, Европу, Южную Америку и Африку. Этот танкер использует свое же топливо, тем самым снижая карбоновую нагрузку. И объемы, которые он перевозит достаточны для того, чтобы, например, вся Швеция пользовалась ими месяц."

Ранее Дмитрий Артюхов встречался с Президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном и рассказывал, как осуществляется в регионе работа по увеличению грузопотока по Северному морскому пути в связи с поручением Президента России. Предполагается, что к 2024 году объемы составят 80 миллионов тонн. В ответ на что исландский Президент заявил:

«Мы с большим интересом наблюдаем за увеличением объема грузоперевозок по СМП, это открывает нам новые перспективы судоходства, в том числе, в Северной Америке. Исландия сейчас также является страной-председателем в Арктическом экономическом совете. Предлагаем в рамках работы, которую ведёт этот международный орган, выработать общую политику по организации безопасного движения судов.»

Есть основания предполагать, что заинтересованность исландцев не праздная. Исландия рассматривает возможность строительства крупного международного порта на северо-востоке острова, что дополнительно усилило взаимодействия обеих стран.

В рамках форума 60 стран мира приняли участие в 180 различных дискуссиях.

О развитии промышленности

"В деревне, представленной на слайде в презентации, еще четыре года назад проживало всего 19 человек. За указанный период ее население увеличилось до 30 тысяч. Эти люди вместе с европейскими и азиатскими партнерами работали на строительстве специального завода по добыче газа "Ямал СПГ". Сейчас предприятие работает уже на полную мощность. Площадь завода составляет 250 футбольных полей."

О коренных жителях

"Но мы богаты не только своим газом. Я знаю, что в Исландии живет 350 тысяч жителей. И в то же самое время находится 500 тысяч овец. На Ямале похожая история. Только у нас не овцы, а олени. В нашем регионе оленей больше, чем где бы то ни было в мире. Примерно - 700 тысяч. А население Ямала составляет примерно полмиллиона человек."

"Люди сохраняют стада и привычный образ жизни. Каждый десятый человек принадлежит к коренным народам Севера. И Ямал остался тем редким местом на планете, где по-прежнему растет численность коренного населения."

"Мы гордимся своими людьми. Это главная наша ценность. Будете смеяться, но именно на мировом чемпионате по пляжному волейболу победила команда Ямала."

Сделать далекий северный Ямал местом для комфортной жизни его населения – одна из задач, о которой часто говорит молодой губернатор.Дмитрий Артюхов уделяет много внимания повышению комфортности городов и поселений - не зря 2019 год в регионе объявлен годом благоустройства. Развивается и социальная сфера городов и глубинки. В планах на ближайшие 5 лет введение в строй около 30 детских садов и 23 школ. Поэтому кажется обоснованным его интерес к обустройству инфрастуктуры ближайших зарубежных соседей. По неофициальным данным, господин Артюхов приехал на Ассамблею не только пообщаться, но и посмотреть, какорганизованы здесь общественные пространства и социальные объекты, в том числе в области медицины и образования.

Во время встречи губернатор Ямала и Президент Исландии обсудили тему Северного морского пути.

Об экологии и о природосбережении

"Дорогие друзья, кто-нибудь видел раньше эту птицу? (Показан слайд из презентации). Я бы хотел поделиться историей этого природного явления, которым гордится наш регион. Это самый редкий кречет, которого вы можете встретить на планете. Он гнездится у нас на объектах инфраструктуры. Мы проверили 45 мостов и нашли 6 гнезд. Наш регион является домом для таких животных, как песцы, лоси, белые и бурые медведи, а также других многочисленных животных."

"В партнерстве с представителями нефти и газа мы создали специальное рыбоводческое хозяйство, благодаря которому мы стараемся перезаселитьмолодую рыбу в реки Ямала. Это сложный технический процесс. Отклонение воды даже на четверть градуса может убить мальков. Но в прошлом году мы справились с тем, что появилось 30 млн новых особей белой рыбы, и они были отпущены в воды Ямала."

"Выбросы газа на Ямале создают кратеры, в которые можно поместить 16-этажные дома. И таких кратеров в регионе немало. Со временем они заполняются водой и ничем не отличаются от озер. Причина таких выбросов - изменения почв из-за тающих вод вечной мерзлоты. И это вызов, с которым сталкиваются все северные регионы. Мы должны объединиться для разработки грамотной стратегии. Более того, нам в наследство достались заброшенные лагеря и заброшенные разработки. Каждое лето наши вертолеты со специальными экологическими бригадами высаживаются и вычищают тонны мусора. Именно благодаря помощи волонтеров Белый остров стал по-настоящему белым. В другой аналогичной экспедиции был обнаруженный сломанный маяк, который мы починили. И теперь свет дан. Как маяк, Ямал всегда привлекает сильных."