Кениец Элиуд Кипчоге стал первым в истории человеком, пробежавший марафон быстрее 2 часов

34-летний кенийский марафонец Элиуд Кипчоге установил рекордное достижение. Олимпийский чемпион 2016 года на соревнованиях в Вене пробежал 42 километра и 195 метров быстрее двух часов.

На финише время Кипчоге составило 1 час 59 минут 40,2 секунды. Два года назад Кипчоге пытался выбежать из двух часов, но тогда потерпел неудачу. Тогда он пробежал дистанцию за 2 часа и 25 секунд. Это произошло 6 мая 2017 года на марафоне в итальянской Монце. Рекорд тоже не был засчитан.

Стоит отметить, что это достижение не будет учитываться. Поскольку марафон в Вене организовали специально, чтобы участники выбежали из 2 часов. И он не получил поддержки от IAAF и был организован бизнесменом, владельцем нефтехимической компании Ineos Джимом Рэтклиффом.

Официальный же мировой рекорд все равно принадлежит Кипчоге. Он установил его 16 сентября 2018 года на марафоне в Берлине. Кениец тогда пробежал дистанцию за 2 часа 1 минуту и 39 секунд.