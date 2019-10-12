2019-10-12T16:27:56+03:00
Спорт

Футболисты московского "Торпедо" приехали на игру со "Спартаком-2", взяв такси

Клубный автобус "черно-белых" сломался, не доехав до гостиницы [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Торпедо" подъехало к выходу на "Открытие Арену" на автомобилях каршеринга и такси."Торпедо" подъехало к выходу на "Открытие Арену" на автомобилях каршеринга и такси.
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В субботу, 12 октября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" прошел матч 17 тура чемпионата Футбольной национальной лиги. "Спартак-2" принимал на своем поле московское "Торпедо", которое лидирует в ФНЛ. И на этот матч торпедовцы прибыли на матч чуть позже, чем планировались - на такси! Они успели прямо к началу матча, однако пришлось выходить на поле быстро, потому что времени на разминку толком не было.

Все дело в том, что за командой из-за поломки не приехал автобус, который который должен был их доставить в Тушино. Быстро и оперативно найти замену не удалось, и тогда "Торпедо" хитро решило задачу логистики. Оперативно были заказаны такси и взяты на прокат машины каршеринга, стоявшие как можно ближе. И задачала была с успехом решена!

"Торпедо", которое рвется в Премьер-Лигу на следующий сезон, прибыло вовремя на "Открытие Арену".

torpedolifetorpedolife
То чувство, когда можешь позволить себе приехать на важное дерби на такси и каршеринге #Спартак2Торпедо
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"Спартак-2" в этой игре забил первым в конце первого тайма. Однако после перерыва гости смогли переломить ход поединка и добиться итоговой победы со счетом 3:2 и остаться в лидерах ФНЛ.

- По техническим причинам команда не смогла приехать на автобусе. Поэтому пришлось добираться на такси, - уточнил пресс-аташе "Торпедо" на пресс-конференции после победного матча со "Спартаком-2".

"Спартак-2" (Москва) - "Торпедо Москва" 2:3. Пресс-конференция.По окончании матча 17-го тура ОЛИМП - Первенства ФНЛ сезона 2019/20 главные тренеры команд ответили на вопросы журналистов. Москва, Открытие-Арена. 12 октября 2019 г.

- Насколько повлияло на команду то, что до стадиона футболисты добирались необычным способом на матч? - поинтересовались у наставника журналисты.

- У нас случился форс-мажор. Но это не должно было повлиять на команду отрицательно. Может, только какое-то время. Когда команда выходит на поле, она должна обо всем забыть и посвятить себя игре, - сказал главный тренер "Торпедо" Николай Савичев.

- Так вышло, что автобус не приехал. Мы увидели две машины каршеринга, решили, что сядем на них и вызовем такси для остальных ребят. Я был за рулём одной машины, со мной были Кеняйкин, Калугин, полная машина, в общем. Особенная ответственность? Да нет, я же не первый раз за руль сел, - признался в интервью "Чемпионат.ком" капитан "Торпедо" Сергей Шустиков.

У себя же в клубном "Инстаграме" торпедовцы выложили видео приезда на игру, пошутив:

- То чувство, когда можешь позволить себе приехать на важное дерби на такси и каршеринге.

Отметим, что в далеком 2006 году перед игрой Лиги Чемпионов в трудной ситуации оказался московский "Спартак". Из-за жутких пробок команде пришлось ехать в "Лужники" на игру с миланским "Интером" на метро. А уже перед стадионом команда пересела на автобус, поскольку так положено по регламенту УЕФА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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