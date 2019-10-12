Тигры, драконы и зубы

Находясь в Китае, лучше понимаешь смысл названия знаменитого фильма Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», давшего название фестивалю под руководством другого выдающегося китайского режиссера Цзя Джанке, который, надо сказать, довольно беззастенчиво использует его для саморекламы: перед каждым показом крутят ролики его грядущего документального фильма, и еще одного, где он выступает в качестве актера.

Разнообразие и качество современного китайского кино - авторского, зрительского и любого другого - фестиваль демонстрирует без всякого напряжения. Чувствуется, что тигры и драконы уже не особо таятся, а крадутся изо всех сил. Дебют Лян Мина, актера из фильмов Лу Е, под названием «Зуб мудрости» (Wisdom Tooth) может немного страдать от некой расфокусированности и перебора сцен снов, но не увидеть в нем задатки большого интересного режиссера довольно сложно. Как и того, что китайское кино более не избегает тем, закрепленных вроде как за кино европейским. В центре сюжета - непростые отношения молодых брата и сестры, занимающихся ловлей и продажей рыбы. Сюжет намекает на то, что они не являются кровными родственниками, но эту информацию можно и пропустить. И тогда откроются инцестуальные бездны: эротическое напряжение нарастает, когда у брата появляется девушка. Далекий от мелодраматизма фильм опрокинут в сегодняшнюю китайскую реальность, когда традиционные промыслы становятся невозможными в связи с глобальными экологическими проблемами. В финале брат решает бросить родину и сестру и уехать с невестой в Южную Корею. Сестра же ножом, без наркоза, выковыривает себе зуб мудрости, беспокоивший ее явно меньше, чем сердечная рана.

Фильм «Молочные зубы» австралийской дебютантки Шэннон Мёрфи.Фото: кадр из фильма.

В программе гала-показов обнаруживается еще один фильм на «зубную» тему. Но, в отличие от китайской картины, где есть подлинное кино, «Молочные зубы» (Babyteeth) австралийской дебютантки Шэннон Мёрфи больше похож на снятый на пленку спектакль, в основе которого в меру банальная пьеса. Положение спасают хорошие австралийские актёры, разыгравшие ещё одну историю безвременной смерти от рака. Больна молодая девушка, у которой даже молочные зубы не все еще выпали, и которая до последнего дня живет своей жизнью так, как будто бы с ней ничего особенного не происходит. Даже теряет девственность совсем незадолго до наступления рокового часа. Смерть помещена в контекст жизни как непременная ее часть, и трактуется авторами безо всякого пиетета и трепета, что, несомненно, плюс, но ни разу не откровение.