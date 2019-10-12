Самый большой нетворкинг клуб в России откроется в «Технограде» на ВДНХ

17 октября в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ пройдет масштабное мероприятия для предпринимателей, самозанятых граждан, соискателей и работодателей – нетворкинг клуб «Ваш бизнес». Первая встреча и торжественное открытие клуба, на котором ожидается до 200 человек, состоится в павильоне «Арт.Техноград» с 16:00 до 20:00.

На протяжении четырех часов гостей ожидают выступление топовых бизнес-спикеров, новые деловые знакомства и коллаборации, а также дегустации, кофе-брейки, шоу-программа и розыгрыш призов.

В отличие от традиционного для бизнес-клуба формата заседаний, мероприятие пройдет в стиле «stand up шоу» - у каждого гостя будет возможность выиграть 5 минут выступления на сцене, чтобы заявить о себе и представить свой бизнес, услуги или идею.

«В бизнесе, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать современным тенденциям, необходимо не только постоянно повышать уровень знаний, но и быть в потоке таких же амбициозных, успешных и перспективных предпринимателей. Благодаря новым форматам проведения встреч, у руководителей малого и среднего бизнеса появляется возможность не только делиться своим опытом, но и устанавливать новые деловые связи», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Деловые встречи в рамках нетворкинг клуба «Ваш Бизнес» будут проходить в «Технограде» ежемесячно до сентября 2020 года. Принять участие в мероприятии можно бесплатно, достаточно пройти регистрацию на сайте и дождаться одобрения заявки.