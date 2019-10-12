2019-10-12T17:57:42+03:00
Свое дело

Московский экспортный центр приглашает столичные компании в Индию на бизнес-миссию

19–21 ноября в рамках Дней Москвы в Дели и Мумбаи состоится бизнес-миссия, в которой смогут принять участие московские компании
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Первые два дня деловой программы пройдут в ДелиПервые два дня деловой программы пройдут в ДелиФото: REUTERS
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Деловая программа мероприятия включает в себя участие и презентацию предпринимателей в профильных пленарных сессиях и круглых столах Правительства Москвы, а также встречи с потенциальными покупателями и представителями государственных структур Индии. Первые два дня деловой программы пройдут в Дели, последний – в Мумбаи.

В рамках бизнес-миссии Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы, оказывает всестороннюю поддержку столичным компаниям-участникам: от предоставления аналитики рынка Индии до помощи в вопросах размещения и получения индийской визы.

Более того, МЭЦ не только организовывает презентации и деловые встречи, направленные на привлечение целевых покупателей и потенциальных партнеров, но и предоставляет услуги переводчиков, аренду площадей для проведения мероприятий деловой программы, а также организовывает подготовку и печать общего каталога участников.

«Москва занимает первое место среди регионов России по объемам совокупного экспорта в Индию. За первые 7 месяцев 2019 года его величина составила 1,2 млрд долл. США. В числе лидеров среди отраслей ННЭ Москвы в Индию: машины и оборудование - 49 млн долл. США, электроника и электротехника – 22,3 млн долл. США и неметаллические изделия – около 21 млн долл. США», – подчеркнул руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Подать заявку на участие в бизнес-миссии можно до 14 октября по ссылке. Специалисты Московского экспортного центра свяжутся с вами и проконсультируют о процедуре подачи маркетинговой заявки и иных необходимых документах.

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