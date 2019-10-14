ФБК и Фра-Дьяволо, Дубровский скрылся за границу, взятки борзыми баранами, депутат Уголинчук и столичные Добрыни

Когда Минюст, вдохновляясь американскими образцами, занес Фонд борьбы с коррупцией им. А. А. Навального в список иностранных агентов, сперва все было предсказуемо. А. А. Навальный сообщал на голубом глазу, что не получал из-за границы ни цента и даже не знает, что это за денежная такая единица. А также обличал тоталитарную практику Минюста как таковую.

Так и прежде было с многими, угодившими в список. Левада-центр, "Мемориал" etc. были предсказуемо недовольны. Однако, политологи-конспирологи и тут обнаружили хитрый план тайных кремлевских покровителей ценного агента. Согласно их учению, теперь Алексея Анатольевича официально объявили клиентом влиятельных западных структур, продвигающих демократию, а значит репрессии в отношении его невозможны, ибо теперь структуры поднимут неистовый гевалт, и Кремль вынужден будет отступить. Т. е. "для тех, кого карает явно, он втайне милости творит".

План хитер, но точно ли структуры не подняли бы гевалт до октября с. г., когда А. А. Навальный официально еще не был иноагентом? Вероятно, здесь дело не в гевалте и не в настроениях различных американских ендовментов за демократию, а в мифологическом образе благородного разбойника, который носит А. А. Навальный. Подобно русскому Тришке Сибиряку, украинскому Устину Кармалюку, неаполитанскому Фра-Дьяволо, мексиканскому Зорро он всегда (по крайней мере в течение длительного времени) исхитряется посрамить утеснителей народа и выйти невредимым из самых опасных переделок. Тем более, что звание иноагента – это еще не самое страшное.

Конечно, не только глава ФБК благородный разбойник. Не менее благороден и Дубровский, с января 2014 г. по март 2019 г. бывший челябинским губернатором. Следователи инкриминировали ему хищение 20 млрд. руб. казенных денег, но уже было поздно – "Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии".

Дело обычное, описанное еще А. С. Пушкиным – "Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни. "Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло". По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу".

Оригинальным является лишь то, что Дубровский скрылся не в Соединенном Королевстве ("с Темзы выдачи нет") и не в Израиле ("с Иордану выдачи нет"), но в Швейцарской Конфедерации. Вероятно, по тайным каналам ему стало известно, что с Заднего Рейна также нет выдачи.

Впрочем, некоторые мздоимцы в Швейцарию, а также в Лондон не едут, предпочитая быть со своим народом. Такой патриотизм проявил на саратовской земле начальник Федоровского районного отдела судебных приставов, приговоренный к трем годам условно за то, что он брал взятки баранами. Например, получил барана от председателя колхоза за отказ от ареста колхозного имущества в рамках исполнительного производства.

Так столичные нравы распространились даже в деревню, в глушь, в Саратов – подражая интеллектуалу А. А. Навальному, председатель колхоза пригонял приставу живность с криком "Вперед, бараны <плотски познанные>!". Вольнодумный же пристав оправдывал свое мздоимство словами "Грешки грешкам — рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми баранами. Это совсем иное дело".

Но взятки баранами есть дело патриархальное и довольно мирное, тогда как у наших братьев парламентаризм развивается совершенно ужасающим образом. Проводя прямую линию на Киевском фуд-корте, президент В. А. Зеленский предупредил членов партии "Слуга народа" – "Они знают, если они сами начнут есть друг друга я через год их распущу".

Тут впечатляет скорость. Слуги народа вошли в зал заседаний Верховной Рады менее полутора месяцев тому назад, а воображению В. А. Зеленского уже предстают инфернальные видения. Он в сопровождении Вергилия-Коломойского проходит девятый круг ада, разместившийся на ул. Грушевского, 5 и видит, как депутат Уголинчук угрызает голову депутата-архиепископа Руджиеренко:

"Тут он умолк и вновь, скосив зрачки,

Вцепился в жалкий череп, в кость вонзая

Как у собаки крепкие клыки".

Вероятно, на нервную и чувствительную натуру В. А. Зеленского так повлияли последние известия из Москвы. В очередном телешоу политолог, экономист, юрист, доктор наук и просто ходячая энциклопедия А. А. Семченко упрекнул дипломата и председателя "Европейского движения Украины" В. В. Трюхана в участии в телепередачах П. А. Порошенко. Тот возразил: "Хотя бы здесь не ври. Ты — реальный подонок, у тебя ни одного факта нет!", затем оба обозвали друг друга "лжецами", а после того как ходячая энциклопедия поименовала дипломата "кучей с дерьмом", глава "Европейского движения Украины" покинул студию. Насмотревшись такого, не диво представить себе и депутата Уголинчука, поднимающего уста от мерзостного брашна (еды).

В России же все гораздо более благочинно и даже духоподъемно. Согласно данным столичного управления ЗАГС, в Москве с начала года 26 младенцев мужеского пола были наречены Хабибами, но 34 – Добрынями. Так исполняется завет, звучащий в песне Кубанского казачьего хора, исполняемый на мотив "Прощания славянки" –

"Ждут победы России святыни,

Отзовись, православная рать!

Где Илья твой и где твой Добрыня? –

Сыновей кличет Родина-мать!".

Через двадцать лет Добрыни будут в расцвете сил, и победа над супротивными гарантирована.