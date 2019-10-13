"Вашингтон" победил "Даллас" 4:1 в чемпионате НХЛ благодаря голам Кузнецова и Овечкина

В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" победили со счетом 4:1 команду "Даллас Старз" в гостях. Одними из главных героев поединка стали россияне.

В составе победителей шайбы забросили Том Уилсон (4-я минута), Джон Карлсон (28), Евгений Кузнецов (44) и Александр Овечкин (60). Овечкин свою шайбу забросил уже в пустые ворота "Далласа". А вот у хозяев льда единственный точный бросок в матче сделал Радек Факса (48).

Что интересно, в поединке ворота обеих команд защищали российские голкиперы. У "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 24 броска, а вот у "Далласа" Антон Худобин парировал 21 бросок по своим воротам.

Лучшим игроком поединка был назван 27-летний форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов. Он официально дисквалифицирован на 4 года Международной федерацией хоккея. Однако в НХЛ он уже отбыл свое наказание в виде пропуска трех матчей. Второй звездой поединка назван Джон Карлсон, а третьей - Илья Самсонов.

"Вашингтон Кэпиталз" с 8 очками идет на 4 месте в Западной конференции. Команда уже отыграла 6 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. А вот "Даллас" - 10-й на Востоке, у них всего 3 балла.

Следующая игра у "Кэпиталз" - в ночь на 15 октября дома против "Колорадо Эвеланж", а у "Далласа" за сутки до этого - поездка на поединок против "Баффало Сэйбрз".