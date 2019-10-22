2019-10-22T16:02:20+03:00
Общество

«Скорое социальное такси» Екатеринбурга отвезет инвалидов на учебу и в театр

Новая служба поможет повысить качество жизни маломобильным людям
Кристина Соболева
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В Екатеринбурге стартует проект "Скорое социальное такси"В Екатеринбурге стартует проект "Скорое социальное такси"
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В Свердловской области появилась благотворительная служба перевозки маломобильных и тяжелобольных граждан. Инвалиды первой группы часто не имеют возможности добраться даже медицинского учреждения, чтобы пройти обследование, и уж тем более не могут доехать до других мест, например, до музея или театра. Помочь людям с ограниченными возможностями решили представители местной православной религиозной организации Приход во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны. На средства президентского гранта волонтеры создали «Скорое социальное такси».

Проект предназначен для перевозки инвалидов и лежачих больных в медицинские учреждения для прохождения лечения или обследования. Кроме того «Скорое социальное такси» будет возить своих клиентов в учреждения образования, культуры и искусства и на другие мероприятия, способствующие социальной адаптации или личностному развитию человека.

Перевозки инвалидов, тяжелобольных, людей, прикованных к кровати, и колясочников (как взрослых, так и детей) будут осуществляться на специально оборудованном автомобиле Lada Largus, который предназначен для передвижения маломобильных граждан. Сопровождать пассажиров и обеспечивать им комфортные и безопасные условия в поездке будут специально обученные люди - два брата милосердия и медицинский работник.

В настоящее время в Екатеринбурге действует муниципальная служба перевозки инвалидов, однако служба перегружена, оставлять заявки на поездку необходимо заранее, от 1-2 недель до 1-2 месяцев. Кроме того, в этих машинах не предусмотрена возможность размещения лежачих больных. Также муниципальные авто возят маломобильных граждан только по вопросам лечения. Если же человек хочет посетить культурное или образовательное учреждение, то ему необходимо обращаться в коммерческую службу. А это стоит не менее пяти тысяч два конца. Как правило, такая стоимость профильного такси не по карману больше части малоимущих граждан.

«Многие инвалиды годами и даже десятилетиями не покидают своей квартиры. Реализация проекта "Скорое социальное такси" позволит решить проблему социальной изолированности маломобильных людей, получить необходимую медицинскую помощь, расширить кругозор, значительно улучшить качество жизни тяжелобольных», - отмечают авторы инициативы.

Всего в рамках проекта «Скорое социальное такси» за 18 месяцев планируется осуществить более 600 поездок. В Екатеринбурге уже запланированы 544 поездки, а по Свердловской области – 68 поездок. Среди них 476 заказов оформлены на перевозку маломобильных граждан в медицинские учреждения, а вот еще 136 поездок планируются в культурные учреждения и организации дополнительного образования.

Согласно Федеральному реестру инвалидов в Свердловской области проживают 41,6 тысяч инвалидов первой группы, а в Екатеринбурге – порядка 14 тысячи. В ходе благотворительного проекта запланирована перевозка порядка 400 нуждающихся. Это одинокие, малоимущие, взрослые-инвалиды и дети-инвалиды, тяжелобольные, не способные передвигаться самостоятельно ветераны ВОВ и труда, проживающие в Железнодожном районе Екатеринбурга (200 человек), в Екатеринбурге (150 человек) и в Свердловской области (50 человек).

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