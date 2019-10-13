Путин рассказал, с кем будет дружить следующий президент России

В понедельник Владимир Путин начинает свою поездку в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Накануне он дал интервью трем телеканалам - Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic. "КП" приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

ИНОСТРАННЫЕ ВОЙСКА ДОЛЖНЫ ПОКИНУТЬ СИРИЮ

- Мы пришли в Сирию, чтобы поддержать легитимное правительство. Мы не должны были позволить террористическим организациям захватить Сирию и устроить там квазигосударственное террористическое образование. Мы не могли позволить, чтобы потом оттуда хлынул поток боевиков в страны бывшего СССР, с которыми у нас прозрачные границы и нет визового режима. Мы не могли позволить, чтобы оттуда началась инфильтрация боевиков на российскую территорию.

Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирии, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооружённых сил, это касается и России тоже, разумеется. На сегодняшний день мы этот вопрос абсолютно открыто обсуждаем со всеми нашими партнёрами: и с иранскими партнёрами, и с турецкими, неоднократно говорили об этом и американским нашим партнёрам. Территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской арабской республики должна быть полностью восстановлена.

МЫ НЕ ЗНАЕМ, КТО АТАКОВАЛ САУДОВСКИЕ НПЗ

- Подобные акции (атака на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии) не приносят результата ни для кого, в том числе и для тех, кто такие акции готовит и осуществляет. Потому что если кто-то рассчитывал, что это как-то повлияет на рынок нефти, то цель не достигнута. Колебания были, на мой взгляд, не такие уж и значительные. В течение недели всё опять вернулось к естественным ценовым показателям. Потому что фундаментальные факторы, которые формируют рынок, не позволят никуда цене скакнуть: ни вниз, ни вверх.

Я лично в контактах с руководством Саудовской Аравии, в том числе с наследным принцем, обсуждал этот инцидент. Я и ему сказал, что считаю необходимым получить доказательства, найти виновных, подтверждение тому, что кто-то стоит за этой акцией. В принципе принц Бен Сальман со мной согласился, и он задал вопрос, может ли Россия поучаствовать в расследовании этого инцидента. Я сказал, что да, мы готовы предоставить всё, что от нас потребуется. До того как достоверно не станет ясным и понятным, кто стоит за этой акцией, «назначать виновных» нецелесообразно.

- Российская Федерация не может не знать о том, что действительно произошло в ходе тех атак на НПЗ.

- Представьте себе, не знаем. Я сразу же на следующий день поинтересовался и у руководителей Службы внешней разведки, и у министерства обороны. Нет, мы не знаем. Я сейчас не буду комментировать, кто должен был бы это знать, чтобы никого не обидеть, но у нас нет никакой достоверной информации по этому вопросу.

Владимир Путин ответил на вопросы старшего корреспондента Al Arabiya Мохаммеда Томаихи (в центре), старшего корреспондента Sky News Arabia Моханнада Хатиба (слева) и руководителя отдела общественно-политических программ RT Arabic Салама Мусафира.Фото: kremlin.ru

РОССИЯ ГОТОВА СТАТЬ ПОСРЕДНИКОМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

- Если кто-то думает, что подобные акции, такие как захват танкеров, удары по нефтяной инфраструктуре, как-то повлияют на сотрудничество России и наших арабских друзей – Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, – как-то повлияют или будут разрушать наше взаимодействие в направлении «ОПЕК плюс», то они все глубоко заблуждаются. Напротив, это нас будет только сплачивать. Потому что наша цель – стабилизировать ситуацию на мировых рынках энергоносителей. Но как техническая задача – понизить объём резервов, запасов в мире до разумных, с тем чтобы эти запасы не давили на цену.

- Можно ли рассчитывать на роль России как возможного посредника между Ираном и Саудовской Аравией или в целом для того, чтобы разрешить острые кризисы Персидского залива?

- Роль посредника не самая благодарная. Я думаю, что наши партнёры ни в Иране, ни в Саудовской Аравии не нуждаются в посредничестве. Поскольку у нас очень добрые отношения со всеми странами региона: и с иранцами, и с арабским миром, то, конечно, мы могли бы доносить какую-то позицию от них до ушей других. Но я же знаю, лично знаю лидеров этих стран, они не нуждаются в советах и посредничестве. С ними можно только говорить по дружбе, как друг формулировать какие-то идеи. Я знаю, что, будучи умными людьми, они прислушиваются, анализируют то, что им говорят. В этом смысле мы могли бы сыграть какую-то позитивную роль.

НЕ ЧИТАЮ ТВИТТЕР ТРАМПА

- Глядя на сообщения в твиттере Дональда Трампа, вы же наверняка следите за тем, что заявляет американскийпрезидент.

- Извините, у меня самого нет никакого твиттера, я не слежу за этим. Конечно, время от времени мои сотрудники сообщают. Мнение президента США всегда важно, но я сам не читаю.

- Предположим, что Дональд Трамп всё-таки переизберётся в следующем году. Считаете ли вы, что в ходе следующего президентства он всё-таки будет более перспективным президентом и более смелым в вопросе реальной разрядки отношений с Москвой?

- Вы, извините, в Russia Today работаете? Благодаря таким, как вы, Россию будут обвинять в том, что мы вмешиваемся в выборы, потому что вы сейчас допустили переизбрание Трампа. Скажут: ага, это уже элемент вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию.

А если говорить серьёзно, то мы знаем, что и как говорит президент США по поводу российско-американских отношений. Мы знаем, что и в ходе предвыборной кампании, ещё предыдущей, он высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединённых Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений.

США СОЗДАЛИ ИЛЛЮЗИЮ, ЧТО СМОГУТ ПОБЕДИТЬ В ЯДЕРНОЙ ВОЙНЕ

- В 2002 году Соединённые Штаты вышли из Договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств. То есть смысл-то в чём? В том, чтобы ни у одной из сторон не возникало иллюзий, что она может победить в ядерной войне. Они вышли из этого договора, стараясь обеспечить себе явные стратегические преимущества, полагая, что у них такой «зонтик» будет, а у России не будет. И таким образом, Россия будет очень уязвима, а Соединённые Штаты, их территория при этом получит прикрытие в виде системы противоракетной обороны.

Я тогда уже сказал нашим американским коллегам, что мы ещё не знаем, как будет работать эта система, и тратить десятки миллиардов на неё не будем. Но мы должны будем сохранять стратегический баланс. Это означает, что мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. И мы это сделали, сейчас это уже очевидно. Потому что система ПРО работает против баллистических ракет, а мы, кроме того что их усовершенствовали многократно, ещё и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории, но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет. Но появится, конечно. В ведущих армиях мира рано или поздно, безусловно, появится. Ну и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю, над чем наши учёные, конструкторы и инженеры работают. К сожалению, всё это привело так или иначе к определённой гонке вооружений.

В понедельник Владимир Путин начинает свою поездку в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Накануне он дал интервью трем телеканаламФото: kremlin.ru

МЫ НЕ МОЖЕМ НЕ ОТВЕЧАТЬ НА РАСШИРЕНИЕ НАТО

- Теперь у нас остался практически последний инструмент ограничения гонки вооружений, такой уже серьёзной гонки вооружений, – это Договор СНВ-3. Это Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, то есть весь комплекс, вся триада стратегического оружия: боевые комплексы ракет наземного, морского и воздушного базирования. Он заканчивается в 2021 году. Для того чтобы он был продлён, работать надо прямо сейчас. Мы сделали эти предложения, они на столе у американской Администрации. Ответа нет. Мы так понимаем, что они пока не определились, нужно продлять этот договор, как они считают, или не нужно. Но если и он будет ликвидирован, то в мире вообще ничего не останется с точки зрения ограничения наступательных вооружений, и это плохо. Уже другая будет ситуация в мире. Она станет, безусловно, более опасной, и мир станет более опасным и менее предсказуемым, чем тот, в котором мы живём сейчас.

- НАТО, Североатлантический союз, начал продвигаться далее. Не чувствуете ли вы угрозу в виде этого движения в сторону ваших границ?

- Чувствуем, конечно. Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. Это военный блок. И конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает.

Фокус ведь ещё в чём заключается? В том, что НАТО – это просто инструмент внешней политики США, я думаю, что уже ни у кого сомнений не возникает. Страны входят в НАТО, а потом их почти никто не спрашивает, когда размещают у них определённые виды вооружений. Так появились элементы системы противоракетной обороны в Румынии. Сейчас будут скоро в Польше. Это совсем близко от наших границ.

"НАСЛЕДНИК ПУТИНА" БУДЕТ ДРУЖИТЬ С АРАБСКИМ МИРОМ

- Один из наиболее актуальных вопросов, которые мы получили от арабских слушателей: когда вы уже не будете Президентом этого государства, как изменятся отношения между Россией и арабским миром? Ваш наследник, который когда-либо появится, как он будет решать этот вопрос?

- Дело не в фамилии руководителя России, дело в наших национальных интересах. Национальные интересы России диктуют необходимость развития отношений с арабским миром. У меня нет никаких сомнений в том, что Россия будет развивать отношения с арабским миром ещё более высокими темпами в ближайшие годы.