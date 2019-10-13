Спартаковец Джикия лишил себя смокинга «Джентльмена года»?

Больше 100 тысяч (!) человек проголосовало на первом этапе выбора «Джентльмена года» на сайте kp.ru. Напомним, по правилам конкурса на первом этапе голосуют болельщики, а уже потом из первой тройки по итогам народного голосования авторитетное жюри выбирает самого достойного, которой и станет обладателем черного смокинга.

Основная борьба развернулась между игроками сборной России. Спартаковец Георгий Джикия, армейский бразилец Марио Фернандес и полузащитник питерского «Зенита» Юрий Жирков стали лидерами с самого первого дня голосования и по его итогам заняли три первых места и именно среди этой тройки в скором времени мы выберем победителя.

Потом, по традиции, состоится примерка смокинга, а в конце года – торжественная церемония «Джентльмен года» (обычно она проходит в первой декаде декабря).

К сожалению, пока шло голосование, спартаковец Джикия, лидировавший в опросе и по его итогам занявший первое место, получил красную карточку в матче с «Краснодаром». Этот факт может серьезно отразиться при голосовании жюри премии. «Джентльмен года» придерживается правил «Фейр плей». И хотя карточки, конечно, часть игры, наличие красной карточки (то есть удаление с поля), по правилам премии может стать основанием для того, чтобы не присуждать премию игроку ее имеющему.

Впрочем, жюри может принять решение исходя из своих представлений о джентльменстве. В любом случае приз, который «Комсомольская правда» вручает с 1994 года, получит кто-то из тройки Жирков – Фернандес – Джикия. Народное голосование закончилось, но вы можете оставлять свои комментарии, все они будут внимательно изучаться членами жюри.