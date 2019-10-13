2019-10-13T14:12:26+03:00
Спорт

Спартаковец Джикия лишил себя смокинга «Джентльмена года»?

Закончился первый этап голосования за звание «Джентльмен года-2019». Кто лидер? У кого больше шансов?
Петр ПАВЛОВ
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Cпартаковец Джикия, лидировавший в опросе, получил красную карточку и может выбыть из гонки за звание "Джентльмен года"Cпартаковец Джикия, лидировавший в опросе, получил красную карточку и может выбыть из гонки за звание "Джентльмен года"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Больше 100 тысяч (!) человек проголосовало на первом этапе выбора «Джентльмена года» на сайте kp.ru. Напомним, по правилам конкурса на первом этапе голосуют болельщики, а уже потом из первой тройки по итогам народного голосования авторитетное жюри выбирает самого достойного, которой и станет обладателем черного смокинга.

Основная борьба развернулась между игроками сборной России. Спартаковец Георгий Джикия, армейский бразилец Марио Фернандес и полузащитник питерского «Зенита» Юрий Жирков стали лидерами с самого первого дня голосования и по его итогам заняли три первых места и именно среди этой тройки в скором времени мы выберем победителя.

Потом, по традиции, состоится примерка смокинга, а в конце года – торжественная церемония «Джентльмен года» (обычно она проходит в первой декаде декабря).

К сожалению, пока шло голосование, спартаковец Джикия, лидировавший в опросе и по его итогам занявший первое место, получил красную карточку в матче с «Краснодаром». Этот факт может серьезно отразиться при голосовании жюри премии. «Джентльмен года» придерживается правил «Фейр плей». И хотя карточки, конечно, часть игры, наличие красной карточки (то есть удаление с поля), по правилам премии может стать основанием для того, чтобы не присуждать премию игроку ее имеющему.

Впрочем, жюри может принять решение исходя из своих представлений о джентльменстве. В любом случае приз, который «Комсомольская правда» вручает с 1994 года, получит кто-то из тройки Жирков – Фернандес – Джикия. Народное голосование закончилось, но вы можете оставлять свои комментарии, все они будут внимательно изучаться членами жюри.

ИСТОЧНИК KP.RU

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