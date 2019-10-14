И бал, и свадьба, и маньяк

Так бывает. Живешь себе, никого не трогаешь, исправно выполняешь работу, получку относишь жене. А потом вдруг - бац! - и понеслась. То понос, то золотуха, то тюлень позвонит, то олень. Вот и у сибирского актера Кирилла Сафонова так же. За весь год не вышло ни одного проекта и тут на тебе: премьера сериала «Холодные берега» («Россия 1») практически совпала с датой роскошной свадьбы дочери в Израиле.

Дело в том, что у актера от первого брака есть дочь, совсем взрослая девушка Настя - ей 25 лет, живет в США. Видимо, именно там она и нашла себе суженого - взрослого ирландского финансиста Стивена Мерфи. Долларового миллионера, конечно. Событие настолько тронуло Сафонова, что он побросал все и примчался в Израиль, чтобы помочь устроить шикарную свадьбу для любимой и единственной дочки. «Выдавать замуж - занятие приятное, - телеграфировал в блог актер с Земли обетованной. - Зови меня папочкой - организатором свадеб».

Судя по всему, львиную долю расходов, как порядочный отец, Кирилл взял на себя. Мини-отпуск в Тель-Авиве влетел российскому актеру в копеечку, ведь с Сафоновым была и его новая жена - бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева с их полугодовалым сыном Лионом.

«Молодожены, - подписал снимок дочери, держащей мужа за руку, в Инстаграме Сафонов. - Я пока еще в некотором шоке, и главные слова придут после, наверное, в Москве. Пока благодарю Господа и судьбу. Знакомьтесь, новая семья! Стивен и Анастасия Мерфи! Как же я вас люблю».

Фото: instagram.com

Не успел Сафонов толком отведать угощений с молодыми, а в России в эфир выходит проект с ним в главной роли. «Настоящий детектив», как преподносят создатели сериал «Холодные берега» на сайте телеканала «Россия». Видимо, тонко отсылая к культовой американской франшизе, пятикратному лауреату «Эмми». Что ж, сюжетец и правда не проигрывает проекту HBO.

Жители Озерска живут в постоянном страхе - в городе появился маньяк-душитель, что охотится за молодыми женщинами. И вот после ссоры с мужем Марком (Кирилл Сафонов), который частенько кричал на супругу и выпивал, исчезает богатая дама Мария Воронцова (Анастасия Микульчина). Расследовать дело берется красивая и настырная сыщица Алина Новинская (Екатерина Вилкова) - по стечению обстоятельств дочь начальника отделения полиции Бориса Новинского (Сергей Пускепалис). Интригует?

При чем тут холодные берега?

А всех жертв нашли возле воды.

Такая вот интрига.

«Холодные берега». Понедельник - четверг, 21.00, Россия 1.