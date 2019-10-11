Магомед Оздоев сказал после матча в "Лужниках", как забил Шотландии

Одним из главных героев матча сборной России против команды Шотландии в "Лужниках" стал полузащитник Магомед Оздоев. Футболист, играющий за питерский "Зенит", мощным ударом во втором тайме забил второй мяч неуступчивым до того шотландцам. И играть нашим после этого стало чуть легче. После встречи Оздоев поведал журналистам об итогах поединка, вспомнил свой гол и поддержал Головина.

— Мы контролировали ход игры, пытались взломать плотную оборону, но они очень компактно низко сидели. У нас были моменты, когда выходили по флангам, но чуть-чуть не хватало фарта. Во втором тайме забили быстрый гол, соперник раскрылся и мы все решили.

Оздоев не нашел особой разницы между двумя поединками с Шотландией там у них в Глазго и у нас на поле "Лужников":

— Идентичная команда. Там мы играли хорошо, а дома у нас нет никаких шансов играть по-другому, потому что чувствуем поддержку всей страны, нас буквально несут вперед на руках.

Наших ребят не особо смутил результат матча Казахстана против команды Кипра. Киприоты выиграли 2:1 и отсрочили праздник выхода на Евро-2020:

— Честно сказать, мы просто посмотрели, что Кипр выиграл и все, ничего не высчитывали. У каждой сборной свои задачи, у нас свои. Абсолютно не повлияло на настрой.

Говоря о своем потрясающем голе в ворота Шотландии, Оздоев был довольно краток:

— Пробил, хорошо попал. Один из самых красивых ли это моих голов? Возможно, да.

Один из тренеров сборной России Мирослав Ромащенко в перерыве поединка довольно много говорил с Оздоевым, уходя с поля. А когда же Магомед забил, то первым побежал праздновать гол именно с наставником. Оздоев рассказал предысторию, которая осталась за кадром:

— Он сказал, что нужно прибавлять в темпе, а это тяжело сделать, когда соперник низко сидит. Особенно взламывать через центр, поэтому мы активнее включили фланги, и это получалось.

— У Головина в «Монако» есть трудности, удаление в последнем матче, дисквалификация, а в сборной все прекрасно. Чувствует себя здесь иначе?

— Саша — прекрасный игрок, он забивает во Франции. В команде был кризис, но, думаю, они выберутся.

— В этой игре в центре поля вместо Зобнина у вас в напарниках был Баринов. Как вам с ним игралось?

— Думаю, игра показала, что Баринов — хороший футболист, с которым приятно играть вместе. Как и с Ромой Зобниным. Выбор делает тренер, и так он в этот раз решил. Оздоев, как и вся команда, сейчас настроен по-боевому.

В финале своего выступления он сказал, что поздравлять с выходом на Евро-2020 пока что еще рано:

- Нам нужны очки, - сказал футболист.