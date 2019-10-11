Отец без сына, сын без отца

Фестивалю в Пиньяо всего три года, но, как и во всем Китае, здесь ощущается колоссальная энергетика и предощущение будущего. Огромная территория бывшего дизельного завода специально для фестиваля мастерски переоборудована в актуальное гентрифицированное пространство с огромным залом под открытым небом, мультиплексом из четырех современных залов, десятками кафе, ресторанов, смартшопов, концептуальных, книжных и модных магазинов и т.д., и т.п

Сцена кинофестиваля в Пиньяо.Фото: Стас ТЫРКИН

Кино здесь стараются показывать столь же актуальное. «5 - самое идеальное число» (5 è il numero perfetto), уверенный кинодебют знаменитого итальянского художника графических романов Игорта, соединяет в себе эстетику кинокомикса, классического итальянского кино про мафию и глянцевитых иронических кинороманов Паоло Соррентино.

Цеха бывшего дизельного завода теперь принимают гостей кинофестиваля.Фото: Стас ТЫРКИН

Действие происходит в Неаполе 1970-х годов. Солирует любимый артист Соррентино Тони Сервилло с наклеенным мега-носом. Он играет профессионального убийцу, мстящего за смерть своего сына, тоже убийцы, но начинающего. Пенсионер выходит на тропу войны, чтобы разобраться с боссами мафии, на которых он всю жизнь и работал, а заодно переосмыслить свою жизнь, открыть для себя нечто неожиданно новое и в дружбе, и в любви - хотя, казалось, бы что его вообще в состоянии удивить? Итальянский кинокомикс - еще один пример успешного решения сложных психологических задач в жанре, якобы для этого совершенно не предназначенном.

Если в центре этой необычной работы - отец, осиротевший без сына, то в совсем не похожем на нее фильме «Наши матери» (Nuestras madres) главным героем является классический сирота, выросший без отца. Вещь гватемальца Сезара Диаса, удостоенная «Золотой камеры» за лучший дебют в Каннах - про шок и боль от знакомства с недавней историей своей страны.

Фильм «Наши матери» был высоко оценен в Каннах и получил приз за лучший дебют.

В 1980-е годы гватемальская хунта проводила зачистки повстанцев и массовые расстрелы покрывавших их крестьян. Сейчас проводится массовая эксгумация тел из братских могил. Задействованный в ней главный герой, Эрнесто, получает от одной из крестьянок свидетельство того, что его отца-повстанца укрывал ее муж, за что ее изнасиловали, а его расстреляли. Все - в том числе мать Эрнесто - против того, чтобы он так углублялся в прошлое (иногда оттуда тоже стреляют), но куда деваться, если оно не просто рядом с тобой, а буквально запечатлелось на твоем же лице? Родители, бесследно потерявшие детей - дети, не имеющие возможности поговорить с отцами даже на их могиле. С утра до вечера разбирающий чужие кости, Эрнесто узнает о том, что найдены останки его отца, который, как позже показывает исследование, по факту таковым не является: его мать насиловали каждый день заключения. «У меня его глаза?» - «У тебя его манера смотреть на мир» - «У меня его рот?» - «Ты говоришь, как он». Трагическая поэзия после очередного Освенцима.