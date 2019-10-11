Хочешь водить машину? Пройди тест на хронический алкоголизм

Сейчас при прохождении медкомиссии для получения водительских прав нужно пройти осмотр врача-нарколога. И только в случае подозрений, что пациент регулярно «принимает на грудь», доктор может назначить специальный анализ. Так называемый тест на уровень CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина). Это биомаркер, который сигналит о хроническом алкоголизме.

По новым правилам такой тест придется в обязательном порядке проходить всем, кто хочет сесть за руль впервые или вернуть свои водительские права после лишения. «Тестирование станет эффективной мерой профилактики ДТП», - поясняют в Минздраве. А чем обернется новшество для автолюбителей?

Независимые эксперты критикуют анализ на CDT в первую очередь за его дороговизну и бестолковость. Мол, стоит сделать перерыв в возлияниях всего на неделю, и тест ничего не покажет. А стоит такой анализ крови из вены, скажем, в Москве, в среднем 2 500 - 2 900 руб.

- В 2003 - 2010 годах международная группа ученых проводила исследование в городе Ижевске, выясняли уровень употребления алкоголя у мужчин трудоспособного возраста, - рассказывает профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - Добровольцы проходили опрос и сдавали различные анализы. По итогам самым достоверным показателем длительного употребления алкоголя оказался именно тест на уровень CDT. Он срабатывает, если человек принимает не менее 40 граммов спирта, то есть примерно рюмку водки, ежедневно в течение последних 10 - 14 дней. Разовый прием алкоголя незадолго до тестирования не приводит к повышению CDT. Именно такой анализ сегодня используется во многих странах как биомаркер хронического употребления алкоголя в достаточно больших количествах. Это может указывать на злоупотребление алкоголем и на хронический алкоголизм. Так что, в целом, всеобщее тестирование водителей действительно может стать эффективной мерой для снижения смертельно опасного алкоголизма на дорогах.

Независимые эксперты критикуют анализ на CDT в первую очередь за его дороговизну и бестолковость.Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако у нового метода есть и «побочные эффекты», предупреждает эксперт. А именно:

- вырастет стоимость медсправки для водительских прав. В Москве можно плюсовать в среднем 3 тысячи рублей;

- тест на CDT довольно сложный и делают его далеко не в каждой медлаборатории. То есть еще придется поискать, где сдать кровь. Со временем такую востребованную услугу наверняка начнут представлять многие коммерческие клиники;

- скорее всего, будет всплеск выдачи «левых» справок. Их станут покупать и те, кто в принципе злоупотребляет алкоголем, и те, кому недосуг заниматься сдачей анализа.

«Поэтому введение обязательного теста должно сопровождаться усиленным контролем правоохранительных органов за «липовыми» конторами по выдаче справок для ГИБДД», - подчеркивает профессор Гиль.

ВОПРОС-РЕБРОМ

CDT повышен - и что дальше?

Это вовсе не означает, что вам поставлен диагноз «хронический алкоголизм» и закрыт доступ к рулю, пояснил журналистам главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Для подтверждения диагноза требуется дополнительное обследование. Кто и как его будет проводить? Новый приказ Минздрава еще официально не опубликован (он находится на регистрации в Минюсте). Но, как стало известно СМИ, в документе говорится, что гражданам с повышенным уровнем CDT нужно будет обратиться «в специализированную медицинскую организацию». Судя по всему, речь идет о наркологическом диспансере.

- У нас люди очень боятся наркодиспансеров, опасаются попасть на учет, - напоминает профессор Артем Гиль. - Поэтому обязанность проходить дальнейшее обследование исключительно в наркодиспансере выглядит сегодня негативной мерой. На Западе в подобных случаях граждан отправляют в медучреждения первичного звена, то есть аналог наших районных поликлиник. Там проводится базовый скрининг на злоупотребление алкоголем и оказывается консультативная помощь по снижению потребления алкоголя. Будем надеяться, что и у россиян будет такая возможность.