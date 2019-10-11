Автоэксперт поддержал идею о проверке водителей на хронический алкоголизм

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-11T11:44:53+03:00

Но предположил, что данную меру будет просто обойти

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Автоэксперт оценил идею о проверке водителей на хронический алкоголизм. Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат» согласился, что это правильна мера, но при этом ее будет легко обойти.

Специалист добавил, что существует сразу несколько особенностей, в которых нужно разбираться.

- Человек может воздержаться от приема вредных веществ в течении нескольких недель и спокойно пройти текст. К тому же, не ясно не появятся ли предложения «чистой» справки за деньги, - комментирует Моржаретто RT.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести новые требования для выдачи водительских прав. Для того, чтобы получить разрешающий документ, нужно будет пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.

Соответствующий приказ уже приняли в министерстве. Теперь он находится на регистрации в Минюсте.

ИСТОЧНИК KP.RU