Агентство стратегических инициатив набирает представителей в регионах

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило открытый отбор общественных представителей для развития своей экосистемы и популяризации своих сервисов.

- Перед агентством стоит задача развития региональной, партнерской и экспертной сети, это наш приоритет, - сказала глава АСИ Светлана Чупшева. - Мы впервые объявляем столь масштабный отбор – по 85 регионам и по четырем направлениям. Общественным представителям АСИ будут делегированы полномочия не только представления агентства в регионах по ключевым направлениям работы, но и по формированию партнерств, взаимодействию с сообществами, координации экспертной деятельности и реализации инициатив по задачам агентства.

Приоритет процедуры отбора – публичная активность участников: их смогут поддержать все. Причем как очно, приняв участие в мероприятиях, так и онлайн-голосованием.

Заявки на участие в отборе принимаются в Leader-ID

Представительская сеть АСИ будет работать во всех регионах по следующим направлениям:

• «Предпринимательство и технологии»,

• «Образование и кадры»,

• «Социальные проекты»,

• «Городское развитие».

Первый этап отбора – онлайн-подача заявок – продлится до 10 ноября. Претендентам нужно подготовить эссе по стратегии своего личностного и профессионального развития, а также видеопрезентацию.

На втором этапе будут оцениваться способности нетворкинга и возможности участников по работе с сообществами, а также организация активностей онлайн и оффлайн. Этап состоит из двух шагов. Первый – «Очная региональная активность» – пройдет с 14 по 24 ноября. Участники должны будут провести открытые мероприятия на площадках инфраструктуры АСИ с презентацией своей стратегии.

Второй – «Онлайн-активность» – с 14 ноября по 20 декабря. Приветствуется максимальная активность в цифровых медиа. Во время отбора специалисты оценят цифровой след участников. Также до 20 декабря пройдет онлайн-голосование за каждого из претендентов.

Третий, очный этап открытого отбора (финал) пройдет 5-10 декабря в виде деловой игры. Участники должны будут найти решение реальных задач, стоящих перед АСИ при работе с проектами и инициативами Агентства. Итоги отбора подведут до конца 2019 года.

- На федеральном уровне у АСИ более 2 тысяч партнерских организаций, - пояснила Светлана Чупшева, - необходимо развивать партнерство и на региональном уровне. К новым форматам добавляется работа с вузами-партнерами в рамках проектной и наставнической деятельности, а также экспертная работа в рамках создаваемых региональных экспертных групп. Центрами взаимодействия – домашними площадками всех активностей – становятся «Точки кипения», сеть которых сейчас активно открывается в регионах. Всем участникам, подавшим заявки, будет предложено дальнейшее сотрудничество.

СПРАВКА

В рамках проведения Набсовета 18 сентября была презентована экосистема Агентства, которая объединяет более 2,3 тысяч партнерских организаций, среди которых институты развития и фонды, частные компании, госкорпорации, общественные объединения, федеральные и региональные органы государственной власти. Партнерские организации оказывают административную, консультационно-методологическую и информационную поддержку лидерам проектов, предоставляют доступ к своим сервисам, участвуют в экспертизе общественных отношений и оказывают содействие в снятии административных барьеров.

Ссылки на официальные страницы АСИ в соцсетях:

• Социальная сеть Facebook https://www.facebook.com/asi.russia/

• Социальная сеть «Вконтакте» https://vk.com/asi_ru

• Социальная сеть Instagram https://www.instagram.com/asi_rf/