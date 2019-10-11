Кошкин дом: империя Юрия Куклачева - как зарабатывает миллионы известный дрессировщик

В этом году знаменитому дрессировщику кошек Юрию Куклачеву исполнилось 70 лет. На 15 октября запланирован большой бенефис создателя и художественного руководителя уникального Театра кошек. Больше двухсот кошек сейчас живут в театре Куклачева. А работает с ними вся семья Юрия Дмитриевича - Куклачев воспитал династию артистов. У художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева трое детей: 44-летний Дмитрий, 38-летняя Екатерина и 36-летний Владимир. И все они дружат и работают с кошками.

Кошкин дом

Представления в Театре кошек регулярно обновляются - спектакли идут с аншлагами, так как достойных конкурентов нет. Больше 200 пушистых артистов Куклачевых живут в шикарных условиях. Их просторные домики в театре из стекла и мрамора (поэтому нет специфического запаха), а посетители могут посмотреть просторные кошкины «апартаменты» до спектакля.

Вообще содержание в чистоте и порядке такого отряда кошек дело затратное. В документальном проекте «Светская хроника» (5 канал) о Куклачевых подсчитали, что в среднем на содержание, пропитание кошек нужно потратить около 400 тыс.руб. в месяц. Спектакли в театре идут практически ежедневно, сын Куклачева успешно гастролирует, так что кошки на корм и медосмотр зарабатывают прилично.

Юрий Куклачев с сыновьями Дмитрием и Владимиром, дочкой Екатериной.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Приличные доходы и у худрука Театра кошек. Мы изучили его задекларированный доход за минувший год. За 2018-й год худрук Театра кошек Юрий Куклачев заработал 3 млн. 471 тыс. руб. В собственности у Куклачева-старшего находятся 3 квартиры (площадью 105, 138 и 120 кв.м) и два дома (372 и 409 кв.м).

Кошачья династия

Юрий Дмитриевич говорит, что они с женой выглядят гораздо моложе своих лет, благодаря постоянному общению с кошками: мол, животные вытягивают все ненужное, поэтому Куклачевы в отличной орме и хорошем настроениит. Кошки от Куклачевых не отходят: ухоженные, пушистые животные так и ластятся к своим дрессировщикам. Считается, что кошки дрессуре не поддаются, так как слишком независимые и своенравные животные. Но у Куклачевых все иначе.

Юрий Куклачев с супругой Еленой и дочерью Екатериной.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Есть и элемент соревнования в семье. «Я уже сделал спектакль. Смотрю у Димы интереснее. Я тогда еще допридумываю», - рассказывает Юрий Дмитриевич о творческих экспериментах. Куклачев-старший учился в Государственном училище циркового и эстрадного искусства, а его сын Дмитрий окончил и это учебное заведение, и режиссерский факультет ГИТИСа.

Вместе с Юрием Куклачевым работает и супруга Елена. Именно она когда-то придумала, что Куклачев будет заниматься кошками. «Шли по улице, увидели маленького котенка. Она говорит: «Давай возьмем, ну давай!» Накормили, глазки промыли чаем. И она заметила: «Как к тебе кошка идет, папочка...» Так и пришла идея начать работать с кошками...» - рассказал Юрий Куклачев в программе «Вечерний Ургант» накануне юбилейного шоу. Конкурентов у Куклачева нет, поэтому его дети, а потом и внуки будут успешно продолжать «кошачью династию».