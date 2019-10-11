Сотрудницу аэропорта Шереметьево, которая пропустила на борт самолета пассажира с пистолетом, отстранили от работы

Сотрудницу аэропорта Шереметьево, которая во время предполетного досмотра на рейсе Москва — Бургас просмотрела пистолет у одного из пассажиров, отстранили от работы. Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта.

- Была назначена внутренняя проверка с использованием всех средств контроля. По предварительной информации, сотрудник нарушил стандарты досмотра. До завершения расследования его отстранили от исполнения обязанностей, - прокомментировали в Шереметьево.

В аэропорту обещают внедрять автоматизированные системы безопасности, чтобы максимально исключить «человеческий фактор».

В социальных сетях накануне появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно: сотрудница аэропорта во время досмотра заболталась с коллегой. Пассажир, московский бизнесмен Эдуард Хачатурян, у которого в сумке и лежал травматический пистолет, спокойно прошел в зону вылета.

Посередине полета Хачатурян понял, что у него в ручной клади пистолет и отдал его бортпроводнику, побоявшись проблем в Болгарии.