2019-10-11T19:03:13+03:00
Происшествия

Сотрудницу аэропорта Шереметьево, которая пропустила на борт самолета пассажира с пистолетом, отстранили от работы

В социальных сетях появилось видео, как сотрудница службы безопасности во время предполетного досмотра отвлеклась на разговор с коллегой
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Досмотр пассажиров в международном аэропорту.Досмотр пассажиров в международном аэропорту.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудницу аэропорта Шереметьево, которая во время предполетного досмотра на рейсе Москва — Бургас просмотрела пистолет у одного из пассажиров, отстранили от работы. Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта.

- Была назначена внутренняя проверка с использованием всех средств контроля. По предварительной информации, сотрудник нарушил стандарты досмотра. До завершения расследования его отстранили от исполнения обязанностей, - прокомментировали в Шереметьево.

В аэропорту обещают внедрять автоматизированные системы безопасности, чтобы максимально исключить «человеческий фактор».

В социальных сетях накануне появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно: сотрудница аэропорта во время досмотра заболталась с коллегой. Пассажир, московский бизнесмен Эдуард Хачатурян, у которого в сумке и лежал травматический пистолет, спокойно прошел в зону вылета.

Посередине полета Хачатурян понял, что у него в ручной клади пистолет и отдал его бортпроводнику, побоявшись проблем в Болгарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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