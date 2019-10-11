Юлия Высоцкая о гадалках и борьбе со стрессом: «Эффективный способ - медитация!»

Юлия Высоцкая давно ведет блог на YouTube, она любит делится мнениями на разные темы, снимает целые циклы программ. Может откровенно рассказать, что не умеет работать с психологом, так как ей сложно открыть душу чужому человеку, поэтому эту роль играют муж и друзья или вдруг вспомнит свадьбу. Мы собрали интересный опыт Юлии Высоцкой о ЗОЖе.

О стрессе

«...Как справляться, когда стресс не позитивный а действительно разрушающий, негативный? Сейчас идет много исследований о том, что наш мозг отвечает за наше физическое самочувствие. То есть это не то, что мы заболеваем и потом ощущаем себя плохо сознанием. Нет. Мы сначала позволяем себе заболеть, а потом наша иммунная система сдается. Это очень интересно, получается, что с помощью сознания можно управлять своим здоровьем. Пренебрегать этой информацией нельзя. Один из самых эффективных способов работы со стрессом и с недомоганием - это медитация. Медитация показан далеко не всем. Я пробую заниматься медитацией наверное последние лет 15. Я пытаюсь медитировать. Как мне сказал один ученый, что уже одно это помогает моим клеткам мозга оставаться как можно дольше активными и молодыми, меньше иметь рисков к разрушению... Медитировать можно 5 - 15 минут в день. Это можно делать перед сном, когда просыпаешься. Очень много сейчас и литературы всякой, и информации в интернете об этом. Просто попробуйте, а вдруг это ваше и вам тоже поможет».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О предсказаниях

«Честно говоря я не очень верю гороскопам, предсказаниям, гаданиям. Муж мой так вообще против того, чтобы знать, что будет в будущем. Считает, что счастье человеческое как раз в том, что мы не знаем, что нас ждет, именно поэтому мы выживаем.

Но однажды со мной был такой случай. В 10-м классе перед тем как поступать в институт, никто и понятия не имел, что из меня может получиться какая-нибудь артистка, никто в это особо не верил. Я отправилась к гадалке, она мне гадала на кофейной гуще. И сказала, что из меня получится хорошая артистка. Хотя я не задавала вопрос про артистку, а просто спросила: чем бы мне заняться, куда пойти учиться. После это мне страшно ходить к гадалкам. У нас тогда дома пропали деньги, и гадалка совершенно точно сказала, кто взял. И о ужас! Так и оказалось, потеряла я этого друга на всю жизнь. Так что получается, что я не верю, а оно работает...»

О диетах

«Я правда очень много времени провожу, готовя. И не только для передачи «Едим дома», и не только в кулинарных студиях. Я вовлечена в большое количество процессов, посвященных еде. И меня спрашивают: почему я в такой хорошей форме, почему я не поправляюсь? Я не сижу на диетах, потому что я в диеты не верю. Во что я верю? Я верю в дисциплину в еде. Это значит, что мне можно все. Вот честное слово. Но по чуть-чуть. Более того, нужно знать, когда это можно и что с чем можно сочетать. И все это вместе образует для меня определенный порядок приема пищи. Мне совсем неинтересно душить себя отсутствием лактозы, отсутствием лактозы, отсутствием мучного. Я честное слово все это ем. Но только я знаю, когда это есть и в каких количествах».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О воздержании

У Юлии Высоцкой есть правило - в определенные дни она только пьет, воздерживается от пищи, в эти согласно лунному календарю организм может лучше всего очищаться и восстанавливаться.

«Лунный цикл влияет на все живое на планете, поэтому два раза в месяц у меня время экодаши - 11-й день восходящей и нарастающей Луны. Я не буддист, а нормальный человек, который мечтает много есть и не толстеть. Что меня убеждает в этой теории? Когда Луна растет или убывает, все живое на это реагирует. Например, иногда в полнолуние невозможно заснуть. Двое суток в месяц, когда ты не нагружаешь пищеварительную, лимфатическую систему едой, плодотворно сказываются на всем организме. Я просыпаюсь на следующий день бодрой и реально «сдутой».

О свадьбе

«Лучшая свадьба на свете, я считаю, у меня была. Ну как свадьба - роспись. Я не знала, что мы едем расписываться. Когда Андрей Сергеевич мне сделал предложение, мы летели из Майами на Ямайку, в самолете он сделал предложение, мы поржали, я сказала «да». Я вообще не поняла, что это было серьезно. Неделю мы были на Ямайке, потом где-то еще. Через неделю из Лондона я прилетела в Москву... Прилетела в пятницу вечером поздно, и в субботу он меня расталкивает с утра: «Пошли, пошли!» Куда пошли? Джинсы, свитер: ну пошли и пошли. Оказалось в загс. И Юра Гришин свидетель... У меня были джинсы, свитер, Сергей Владимирович Михалков, две бутылки «Dom Perignon» и суп харчо, и все на кухне... Лучшая свадьба на свете!»