В Москве появились кровавые билборды с реальными историями людей, попавших в ДТП

«Попал в аварию на мотоцикле. Спасибо экипировке, что остался жив», «Ехал по ТТК на электросамокате. Попал под машину», «Врезался в автобусную остановку с людьми. Был пьян», «Попала под машину, играя в мяч рядом с дорогой»: это - не цитаты из протоколов допроса, попавших в ДТП, а слоганы с баннеров, которые с начала октября стали устанавливать в столице. Пугает? Еще большей жути наводят иллюстрации. На них реальные люди с ссадинами, синяками, загипсованными руками и ногами. С огромных билбордов они с укоризной смотрят на автомобилистов и пешеходов.

Авторы проекта – московский Центр организации дорожного движения, уверены: жуткие картинки многих заставят задуматься и в итоге снизят количество аварий на дорогах Москвы. Уже сейчас на оживленных магистралях установлены более десяти таких билбордов. Все истории – реальные. А вот роли пострадавших исполнили «народные артисты»: сотрудники ЦОДД, волонтёры и простые москвичи. К примеру, чудом выжившего байкера согласился сыграть Денис Климов. Он, кстати, сам мотоциклист.

- Мне предложили, и я как-то сразу решился. Я сам мотоциклист и, слава Богу, за два года ни одной аварии. А все потому, что не гоняю, - объяснил Денис, который об авариях знает все, он работает начальником территориального управления дирекции фото видео фиксации ЦОДД. – Лично на меня такой плакат точно произвел бы впечатление. Мне сразу вспомнилась ставшая легендарной социальная реклама ГИДД, где изображено детское автомобильное кресло рядом с инвалидным. Такие вещи заставляют задуматься. Ну а сами съемки, признаться, были кровавыми. Меня гримеры пощадили, а вот некоторых ребят густо залили красной жидкостью. Но получилось все довольно реалистично.

В список сюжетов попали самые распространенные случаи ДТП на дорогах столицы. Для отбора эксперты изучили статистику, а потом принялись искать реальные примеры. Но психику москвичей все-таки пощадили, все они без смертей.

- За рубежом городские власти смелее - их социальная реклама жестче. В Москве на эксперимент не решались долго, но все же рискнули, - рассказала «Комсомолке» Анастасия Писарь, руководитель пресс-службы столичного Центра организации дорожного движения. - Раньше мы всегда очень аккуратно и деликатно говорили водителям, пешеходам и пассажирам городского транспорта, что нужно соблюдать Правила дорожного движения. В целом культура вождения повысилась, но на дорогах все еще много нарушителей - тех, кто гоняет в городе, кто грубо нарушает правила, проезжая на красный, тех, кто перебегает дорогу там, где нельзя.

Из 17 уже созданных историй пока на дорогах Москвы можно увидеть только 15. Плакаты установлены на Алтуфьевском, Варшавском, Волгоградском шоссе, а также на Волгоградском, Ленинградском и Мичуринском проспектах и других улицах города. Адреса, кстати, тоже выбрали неслучайно. Именно на этих участках чаще всего происходят ДТП.

ЗА И ПРОТИВ

А вы как относитесь к такой социальной рекламе? Свое мнение можно оставить в комментариях под этой заметкой или прислать на почту anastasiya.vardanyan@phkp.ru . Самые интересные мы обязательно передадим в ЦОДД. Нужны такие плакаты или нет, мы спросили у экспертов.

«Страх заставляет задуматься!»

- Экранизация реальных случаев аварий пусть и пугает, но все же это - эффективный способ воздействия на человека. Через призму страха активируется инстинкт самосохранения. Такие плакаты заставляют притормозить, задуматься о цене собственной жизни. Но говорить о реальном эффекте будет возможно только в случае массовости такой пропаганды. Проще говоря, таких плакатов в Москве должно быть несколько тысяч, - отметил психолог, социолог Роман Шустов.

«Это только отвлекает от дороги!»

- Информационные щиты, чтобы на них не было изображено так или иначе отвлекают от дороги. Известны случаи, когда, засмотревшись на рекламу водитель сбивает пешехода. Вообще сейчас проезд по городу это настоящий квест. Очень много рекламных, дублирующих друг друга дорожных знаков. Похоже все это сделано для того, чтобы усложнить жизнь пешехода, - отметил Леонид Антонов, лидер общественного движения «Автомобилисты Москвы».