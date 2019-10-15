2019-10-14T19:07:27+03:00
Общество

Воспитание – дело совести, образование – дело науки: как современная школа сочетает два в одном

У наших школ есть отличительная особенность, которая выделяет их среди всех остальных школ в мире – это то внимание, которое уделяется воспитанию личности
Ксения АЛЕКСАНДРОВА
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Эту особенность российские школы унаследовали от советских: в обществе, где женщины получили право работать наравне с мужчинами, школы брали на себя часть задачи по воспитанию детей, чтобы обеспечить им такую возможность. В современном мире родители тоже далеко не всегда могут отодвинуть собственную карьеру на второй план, поэтому сегодня школа также выступает в роли второго пилота.

- В нашей системе образования воспитание ребёнка идет непрерывно, начиная с ясельного возраста, - напоминает министр образования Ольга Васильева. – Это ежедневная и кропотливая работа по закладыванию мировоззренческого фундамента и формированию нравственного стержня личности. Детям прививают такие понятия, как любовь и доброта, справедливость и забота о других людях, уважение к старшим.

Понятно, что отдельного предмета "Воспитание" в школьной программе нет, потому что оно присутствует на каждом уроке и постоянно. Даже тексты в учебниках и задания ЕГЭ составлены так, чтобы по возможности поднимать какие-то этические задачи перед учениками. Взять хотя бы итоговое сочинение – выпускники могут писать его в свободной форме и делиться своими размышлениями без оглядки на оценку (она ставится за грамотность, а не за образ мыслей). И темы даются такие, в которых есть, где развернуться, которые заставляют задуматься – верность и измена, равнодушие и отзывчивость, преданность и предательство.

Впрочем, рассуждениями и размышлениями воспитательная работа не ограничивается. Поработать руками тоже придется – хотя бы в рамках трудового воспитания, которое сейчас включено в программу уроков технологии:

- Труд важен для воспитания личности, - уверена министр. - Я считаю, что без трудолюбия, без навыков, которым прежде всего мы обязаны семье и школе, без навыков трудиться и получать успехи от труда, мы не можем жить. Нужно вернуть и дежурства в классах, чтобы приучать детей к ответственности за свое рабочее место и перестать воспитывать маленьких потребителей.

Ну и конечно, самая важная роль в воспитательном процессе отводится учителям. А чтобы дать им необходимые навыки и умения, запущен федеральный проект "Учитель будущего", который направлен на профессиональное развитие педагогов и позволит им стать персональными наставниками для своих учеников.

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