Настасья Самбурская и Мария Миногарова запустили флешмоб #ТвоиПравилаУдовольствия на заключительной вечеринке в Магнат баре

И в минувший понедельник амбассадоры бренда модель Мария Миногарова, актриса Настасья Самбурская и психолог и йога-тренер Марина Вовченко собрались в Магнат баре, чтобы подвести итоги лета и, конечно, насладиться авторским мороженым. К ним присоединились известные гости, среди которых поэтесса, художница и певица Таша Алакоз, модель Алина Акилова с мужем, фотограф Саша Маслова, популярные блогеры Михаил и Илья Шевелевы и другие. Главным событием вечера стал запуск масштабного онлайн флешмоба: Мария Миногарова, Настасья Самбурская и Марина Вовченко анонсировали старт конкурса #ТвоиПравилаУдовольствия в Instagram.

«За это лето мы много говорили о нас: каждый амбассадор рассказывал о своих правилах удовольствия на вечеринках в Магнат баре, а теперь мы хотим, чтобы все остальные тоже вспомнили, что делает счастливыми именно их, и поделились этим!» — сказала Настасья Самбурская.

Настасья Самбурская

В ходе мероприятия амбассадоры рассказали о правилах конкурса гостям, а также поддержали флешмоб. Они отметили, что присоединиться к участию смогут не только гости вечеринки, но и все желающие — конкурс продлится до 7 октября. Правила флешмоба #ТвоиПравилаУдовольствия:

1) Расскажи, что доставляет удовольствие именно тебе и поделись этим в своем Instagram с хэштегом #ТвоиПравилаУдовольствия (пост или сторис);

2) Подпишись на страничку @magnaticecream, чтобы не пропустить объявление о победителях;

3) Следи за обновлениями — 15 октября Магнат выберет 9 счастливчиков, которые получат запас мороженого на целый месяц!

«У удовольствия действительно нет правил, поэтому мы решили, что холода — не повод грустить и уж точно не причина отказываться от любимого мороженого! Разве с Магнатом эта осень не станет слаще и приятнее?» — добавила Марина Вовченко.

Мария Миногарова

В течение вечера гости подтвердили эти слова: традиционная диппинг-сессия на этот раз собрала рекордное количество желающих попробовать авторское мороженое Магнат, ведь в роли бренд-шефов выступили сразу два амбассадора. Используя 4 вида 100% шоколада и необычные топпинги Настасья и Марина представили гостям эксклюзивные холодные десерты.

Создать свое уникальное мороженое и насладиться изысканным вкусом сможет каждый вне зависимости от сезона: Магнат бар открыт ежедневно для всех ценителей удовольствия на 2 этаже торгового комплекса «Метрополис» с 10:00 до 23:00.