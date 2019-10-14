2019-10-14T13:25:19+03:00
Происшествия

«В полиции просто не хотели этим заниматься»: В Подмосковье парень провел собственное расследование, чтобы найти грабителей

Молодому человеку из Одинцова надоели «завтраки» от сотрудников полиции, и он решил сам найти все улики, пока их еще можно было обнаружить
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Один из мошенников попал на камеру видеонаблюдения в подъезде.Один из мошенников попал на камеру видеонаблюдения в подъезде.
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История начиналась вполне обыденно: в начале октября житель подмосковного Одинцово Дмитрий выставил на сайте "Авито" объявление о продаже двух новеньких телефонов iPhone 11 Pro MAX 512 GB, которые достались ему в подарок от друга из США.

Очень быстро появились заинтересованные клиенты, которые с радостью согласились забрать один из аппаратов. Встречу назначили рядом с домом Дмитрия, на улице Кутузовской в Одинцово. В назначенное время, вечером 3 октября, к дому Дмитрия подъехала BMW 5 серии, из которой вышли два прилично одетых парня и направились к ожидавшему их Дмитрию. Втроем мужчины зашли в подъезд, где покупатели детально осмотрели iPhone, еще раз оговорили все условия и ударили по рукам - сделке быть.

Один из молодых людей, который представился как Роман, достал свой сотовый телефон, чтобы через приложение онлайн-банка перевести продавцу оговоренные 125 тысяч рублей. Рома ввел номер карты Дмитрия, подробно сверил ФИО в приложении и на глазах у Дмитрия сделал перевод. Приложение показало, что деньги отправлены и выдало чек. Ничего подозрительного - обычная операция, которую многие из нас совершают ежедневно.

- Я своими глазами видел перевод, ничего необычного. Деньги ушли, выдало чек, я чек сфотографировал. Стали ждать - денег все нет. Рома меня успокоил, мол обычное дело - у нас разные банки, бывают задержки. Вели они себя уверенно, говорили складно. Мы прождали еще несколько минут, парни аккуратно стали пошучивать, что так и до утра простоять можно. И как-то так они мне зубы заговорили, что и чек у меня есть и вообще все при мне переведено, что я и сам подумал, а чего ждать-стоять? Вышел с ними на улицу, забежали в магазин, ударили по рукам и разошлись", - рассказал KP.RU обманутый продавец Дмитрий.

Когда платеж не пришел и спустя несколько часов - Дмитрий запереживал уже всерьез. Только тогда мужчине пришла мысль позвонить в банк, проверить что с переводом. Оператор уточнила номер счета, с которого переводили средства и подтвердила худшие опасения Дмитрия - такого счета не существует, а перевод был сделан с помощью пиратского приложения, которое выглядит как настоящее, но никаких денег не отправляет.

Чек от операции оказался "липовым".

Чек от операции оказался "липовым".

В тот же вечер Дмитрий написал заявление в полицию. Правоохранители заявление приняли и сказали ждать. Прошел день, прошло два, три - никаких новостей от полицейских. Самостоятельно приехав в отдел полиции, Дмитрий выяснил, что никто толком и не занимался его делом, а следователь, которому отписали заявление Дмитрия еще 4 октября - и в глаза его заявления не видел.

Тогда обманутый продавец решил взять дело в свои руки. Мужчина сам провел свое расследование, обошел и лично переснял все камеры видеонаблюдения, на которые попали мошенники в тот злополучный вечер. Также Дмитрий обратился в магазин продуктов, куда он вместе с Романом и его другом Даниилом зашли после сделки. Дмитрий запомнил, что Рома в магазине рассчитывался банковской картой, поэтому у супермаркета должен сохранится электронный чек о транзакции. Что должно помочь следствию отыскать мошенников.

Со всеми собранными уликами Дмитрий снова посетил отдел полиции, где вручил их следователю по своему делу. И попросил уже наконец разобраться с его делом. После такого детального расследования полиции пришлось «всерьез» заняться поиском мошенников.

Полицией проводится проверка по факту мошеннических действий и разыскиваются двое молодых людей, которые обманули жителя Подмосковья. Если кто-то узнал на фотках мошенников или тоже попался на их хитрую уловку, позвоните в редакцию "Комсомольской правды".

Мошенники развели москвича на iPhone 11 pro max.

ИСТОЧНИК KP.RU

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