Сборная России победила Кипр 5:0 и вышла на Евро-2020. Что нас ждет дальше

СКАЗКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Команда Станислава Черчесова в воскресенье за два тура до конца отборочного турнира оформила себе путевки в финальную часть Евро-2020. Но, главное, наша сборная показала в двух последних матчах великолепную игру, забив в ворота Шотландии и Кипра 9 мячей! А всего счет восьми отборочных матчей 27:4! Когда такое было…

Но почему-то мы не кричим, не прыгаем от счастья, не радуемся как раньше, когда каждый такой успех представлялся чуть ли не чудом. Приелись победы? Да нет, нам кажется (хотелось бы верить), что болельщики со своей командой просто переходят на новый уровень. Все понимают, что те же Шотландия и Кипр - это совсем не те команды, разгром которых может войти в историю. Нет эйфории и в сборной.

- После свистка ничего не почувствовал, - сказал после матча Станислав Черчесов. - Дал интервью Первому каналу и пошел к болельщикам. Праздновать надо с кубком в руках. Для нас это рядовой момент. А главная задача – выиграть чемпионат Европы.

Болельщики сборной России.Фото: REUTERS

А вот это уже что-то новенькое. Раньше наши тренеры на такое не замахивались. Даже капитан и лучший бомбардир команды Артем Дзюба, немного осадил лошадей..

- Рано об этом говорить, многое покажет матч с Бельгией дома. Это будет интересная игра: можно проверить себя на фоне такого топового соперника. Бельгия — гранд и фаворит. Чемпионат Европы еще не скоро, трудно говорить. Но раз Станислав Саламыч сказал, то будем пытаться это сделать.

ЧТО ДАЛЬШЕ

А ведь Бельгия, это как раз та команда, на которую стоит ровняться, бронзовый призер ЧМ-2018. И именно команда Азара и Лукаку обыграла нас в стартовом матче этого отборочного цикла - 3:1. Тогда еще все расстроились, мол, сказка чемпионата мира закончилась. Но потом ребята Черчесова вернули себе боевой настрой.

Все теперь отмечают, что наша команда с чемпионата мира уж точно не стала слабее. Наоборот, в ней раскрылись новые игроки, такие, к примеру, как Оздоев. Набрал опыт Головин, через которого идет вся игра. В полном порядке Дзюба, который с 9-ю забитыми мячами идет на втором месте среди бомбардиров отборочных матчей Евро. А впереди ведь, кроме Бельгии, еще и Сан-Марино, где можно неплохо пополнить свой голевой запас.

Но, главное, что самим ребятам нравится играть в футбол. Они бегут, радуются, а не отрабатывают тяжкую повинность.

А под Дзюбой уже появляются новые форварды. Черчесов выпускает на замену 24-летнего лучшего бомбардира чемпионата Чехии Николая Комличенко, 23-летнего снайпера «Спартака» Зелимхана Бакаева, вызывает в сборную лучший бомбардира нашего первенства 22-летнего Александра Соболева из «Крыльев Советов». Растут ребята в прямом и переносном смысле — рост Комличенко 190 см, а Соболева — 195.

Но уже сейчас нашу сборную называют лучшей во все российские времена. Лучше той, с Мостовым и Бесчастных, которая ровно 20 лет назад обидно проиграла Украине и не попала на Евро-2000. Более классной и стабильной, чем та что под руководством Хиддинка с и Аршавиным обыграла Голландцев на Евро-2008.

После разгрома хозяев поля, наши футболисты поблагодарили болельщиков.Фото: REUTERS

В ПИТЕРЕ БИТЬ

А что же с Евро-2020, четыре матча которого пройдут следующим летом в Санкт-Петербурге? Теперь уже точно ясно, что сборная России как минимум две игры проведет у себя дома. А может и три. Это зависит, выйдет ли на чемпионат Европы Дания и как потом распорядится жребий. Жеребьевка пройдет 19 ноября в Бухаресте.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кипр — Россия 0:5 (0:2)

Голы: Черышев, 9 (0:1). Оздоев, 23 (0:2). Дзюба, 79 (0:3). Головин, 89 (0:4). Черышев, 90+2 (0:5).

16 ноября. Россия - Бельгия

19 ноября Сан-Мария — Россия

Отборочная группа I

1 Бельгия 8 24

2 Россия 8 21

3 Кипр 8 10

4 Шотландия 8 9

5 Казахстан 8 7

6 Сан-Марино 8 0