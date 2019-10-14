Эксперты рассказали о самых частных ошибках школьников на ЕГЭ-2018

Специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) рассказали, какие ошибки чаще всего делают школьники на ЕГЭ по русскому языку. В целом, в этом году выпускники сдали экзамен чуть хуже, чем в 2018 — средний балл по стране просел на 1.4. Разбираемся, что именно вызвало трудности у учеников.

«Тащащий» или «тащущий»?

Больше всего проблем с личными окончаниями глаголов и причастий. Например, слово «тащащий» - дети путают, от какого глагола оно образовано, «таскать» или «тащить». Справиться с этим заданием смогли всего 38 процентов ребят. Для сравнения, в 2018 году таких было 85 процентов.

«Ветреная» или «ветренная»?

На втором месте по популярности среди ошибок была путаница с суффиксами. Например, с одной и двумя «Н» не смогли разобраться 20 процентов выпускников. А всё потому, что дети плохо умеют определять части речи, объясняют эксперты. Всего проблемы с суффиксами есть у двух третей выпускников.

«Более лучший» и «много время»

Еще одна популярная ошибка на ЕГЭ связана со сравнительной и превосходной формами глаголов. Выпускники вставляют лишние слова — например, пишут «более лучший» и «самый красивейший». Также школьники часто путают падежные формы существительных, особенно, в среднем роде. И пишут нечто вроде «много время».

«Преимущество над ним» и «превосходство перед ними»

Ошибки есть и в выборе предлогов. Школьники путают близкие по значению предлоги и не ориентируются в управлении слов, а в результате делают ошибки еще и в падежах. Например, пишут «по окончанию спектакля» и « преимущество над ним».

Эпитет или метафора?

Кроме грамматических и орфографических ошибок есть и другие. Школьники плохо различают средства художественной выразительности — путают метафоры и эпитеты, не умеют различать олицетворения. Зато фразеологизмы и просторечия выпускники знают на ура.

Комментарии экспертов ФИПИ:

- Статистика выполнения заданий говорит о некоторых дефицитах в методике обучения русскому языку. Это может быть связано с излишним акцентом на подготовке к итоговой аттестации. Но это не может заменить целостное изучение предмета. И результаты ЕГЭ 2019 в очередной раз подтвердили этот тезис.