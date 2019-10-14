Как предлагают бороться с бедностью лауреаты Нобелевской премии по экономики 2019

Награду в этом году получили трое ученых - Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер — за «экспериментальный подход к борьбе с бедностью». Команда абсолютно интернациональная: Банерджи родом из Индии, Дюфло француженка, а Кремер американец. Кроме того, Эстер Дюфло, которой сейчас 47, стала самым молодым лауреатом экономического Нобеля и всего лишь второй женщиной, удостоенной этой премии.

Эти трое — известные экономисты, причем не только в научных кругах. Банерджи и Дюфло (они, кстати, женаты) несколько лет назад выпустили научно-популярную книгу «Экономика бедных». На Западе этот труд стал бестселлером. Основатель Microsoft Билл Гейтс, который ежегодно публикует рекомендуемый им список чтения, включил «Экономику бедных» в одну из таких подборок. Наверно, одному из богатейших людей планеты было любопытно почитать, как выживают люди с доходом меньше доллара в день.

По расчетам Банерджи, Дюфло и Кремер, это порядка 13% населения Земли. При таких доходах эти люди не могут вырваться из ловушки нищеты.

В чем же заслуга троих экономистов в борьбе с бедностью. Вот что говорится в официальном сообщении Шведской академии наук: «Лауреаты этого года представили новый подход в поиске надежных ответов и лучших способов борьбы с мировой бедностью. Подход предполагает, что эту проблему делят на более мелкие, более управляемые вопросы».

Банерджи, Дюфло и Кремер придерживаются экспериментального подхода в экономике. Так что вместо статистических отчетов и биржевых сводок они изучают людей, их жизнь и поведение.

Награду в этом году получили трое ученых - Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер — за «экспериментальный подход к борьбе с бедностью».Фото: twitter.com

Важнейшее исследование, которое и было отмечено академиками, было проведено в середине 1990-х вдали от привычного ареала обитания высоколобых экономистов — в Кении, а потом повторено еще несколько раз, например, в Индии.

Работали ученые в школах. Главная идея Банерджи, Дюфло и Кремера в том, что бедность и ее причины, куда сложнее, чем принято о ней думать. Они доказали, например, что мало завезти в школы новые учебники — это никак не влияет на успехи учеников. Чтобы дети лучше учились и смогли с помощью этих знаний обеспечить себе более высокий уровень жизни, нужно повышать качество преподавания и развивать индивидуальный подход к ученикам.

Это не единственный вывод, к которому пришли лауреаты Нобелевки. Например, они доказали, что для решения проблемы хронического голода в бедных странах лучше работает обеспечение беременных женщин и детей витаминами, чем поставки зерна. Другой вывод ученых - постоянный стресс, вызванный нищетой, ослабляет способность принятия рациональных решений, в том числе и финансовых. И даже если раздать привыкшим к нищете людям дармовые деньги, они не смогут в корне изменить свою жизнь. Вместо запасов еды, обследования у врачей или, например, инвестиций в будущее, они с большой вероятностью купят предмет роскоши.

Звучит все это, согласитесь, довольно очевидно. Но дело в том, что все эти выводы Банерджи, Дюфло и Кремера доказаны огромным массивом данных, а не просто являются их рассуждениями. К тому же, они в значительной степени изменили мир, в котором мы живем. Индия и некоторые африканские страны, применившие наработки ученых на практике, сумели значительно снизить уровень бедности.