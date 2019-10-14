СК России: В "московском деле" появились шесть новых подозреваемых

Следственному комитету России стали известны имена шестерых лиц, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей "применение насилия в отношении представителя власти". Они будут рассматриваться в рамках уголовного дела об июльских массовых беспорядках.

- 27 июля 2019 года на улице Рождественка города Москвы Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Еще один подозреваемый Андрей Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

- Следствием установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого фигурант силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей. Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что в настоящее время Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737709" frameborder="0"></iframe> Установлены шесть человек, применявших насилие в отношении правоохранителей на несанкционированных акциях.Двое подозреваемых скрылись

- Вместе с тем двое других установленных лиц, узнав о проведении следственных действий, скрылись. В ближайшее время всем задержанным будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения, - отметила Петренко.

Отметим, что если беглецы не явятся в правоохранительные органы их могут осудить заочно.

Кстати, задержанных с каждой подобной акцией будет больше. Бойцов Росгвардии оснащают "средствами объективного контроля", которые начинают фиксировать лица участников незаконных митингов.

- Это один из проектов, в данный момент идет плотная работа с несколькими отечественными производителями систем безопасности, - прокомментировал "КП" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, - предполагается, что изображение с камер в реальном времени позволит автоматически выявлять на нелегальном митинге граждан, которые ранее уже задерживались за подобные нарушения общественного порядка, сравнивать их лица с картотекой уголовного розыска. Устройства будут фиксировать оскорбления, нападения на бойцов, а также их ответные действия.

Но для чего будет документироваться эта информация? Общение "КП" с несколькими разработчиками систем безопасности позволило сделать неожиданный вывод. Похоже, что уже совсем скоро поход на несанкционированный митинг станет равносилен лихачеству на МКАДе на скорости 150 километров в час. Ваше лицо станет тем самым регистрационным знаком, который сегодня позволяет штрафовать автолюбителей в автоматическом режиме. И скоро все будет как на дороге: вышел на несанкционированный митинг - превысил скорость, оскорбил полицейского - выехал на встречку, сбил человека - оказал сопротивление бойцу Росгвардии.

И это вовсе не значит, что пока таких видеорегистраторов нет, можно отрываться по полной программе. Цифровая запись митингов уже поступает на сервера Центра обработки данных с уличных камер, беспилотников, машин Росгвардии, и с экспериментальных видеорегистраторов, которые уже можно встретить на груди сотрудников правоохранительных органов. К накопленному массиву информации осталось лишь подключить соответствующие аналитические программы, и разослать квитанции.

А суммы будут не маленькие. В соответствии с 4 статьей Федерального закона № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", за участие в несанкционированной акции штраф -10 000-20 000 рублей, за организацию нелегального митинга штраф от 20 000 - 30 000 рублей, а вот за повторное нарушение данной статьи штраф до 300 000 рублей.

Кстати, скрывать лицо маской или "другими средствами маскировки" на митинге запрещено тем же законом. За это будут сразу задерживать на месте, что грозит обязательными работами до 100 часов или административным арестом до 30 суток.

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