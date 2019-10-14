Александр Самедов прокомментировал попадание сборной России на Евро 2020

Экс-футболист Александр Самедов оценил игру сборной России на отборочном этапе Евро-2020, и рассказал, какой игры нам стоит ожидать от национальной команды в решающем матче за первое место в группе со сборной Бельгии.

- Наша команда выступила весьма удачно. Это мы такие сильные или все-таки соперники попались не совсем должного уровня?

- Сборная выступила здорово, зачем сразу про соперников? Какая группа была, такая она и была. Она по-своему непростая, так что ребята справились, прошли цикл здорово. Не нужно сразу рассуждать на эту тему. Да, понятно, что объективно сборная Бельгии фаворит, а сборная России там вторая по силе. Бельгийцы - это топ-сборная, и выделялись на фоне других команд. Но в любом наши футболисты прошли цикл хорошо.

- Оставшиеся матчи с Сан-Марино и Бельгией – это уже формальность?

- Думаю, что есть свои личные какие-то амбиции, достижения. Кто-то хочет стать лучшим бомбардиром… Ну а с бельгийцами уже понятно, что играть будем за первое-второе место и ничего не довлеет над тем, чтобы показать красивый футбол и постараться что-то наработать перед Евро, потому что на турнире будут соперники именно такого уровня.

- С Сан-Марино будем экспериментировать?

- Я не знаю, нужно ли сейчас экспериментировать… сборная не место для подобных экспромтов, главный тренер говорил, что надо заслужить выходить играть в майке сборной… До Евро остается не так много времени и не так много матчей, так что, не знаю, будет ли место каким-то экспериментам? Скоро начнется определенная подготовка к турниру 2020 года.

- С Бельгией будем биться за первое место? Насколько это важно?

- Уже нет никакого давления на игроков и тренерский штаб. Будет просто понимание того, что можно занять первое место. Можно проверить себя, ведь придет полный стадион, будет поддерживать команду. Может быть, бельгийцы приедут не основным составом. В этом матче все будет зависеть от ситуации.

- Александр, вы же в этой сборной играли… как считаете, нет ли в сборной так называемой Дзюба-зависимости?

- Сложно сказать… по тем соперникам, с которыми играла сборная, я не думаю, что была какая-то зависимомость от нашего форварда. Был бы другой нападающий… а они есть – и Федя Смолов, и, дай бог, в скором времени Саша Кокорин вернеться в сборную, так что вряд ли есть такая зависимость. Все друг друга дополняют. И это хорошо.

- Когда Станислав Саламович пришел в команду, довольно много игроков прошло через сборную, большое количество футболистов посмотрели. А сейчас складывается некое впечатление, что, состав законсервировали – очень мало приглашают новых игроков. Вы так не считаете?

- Поймите, играть в сборной, и играть в клубе – это совсем разные вещи. И если футболист играет в клубе здорово, это не гарантия того, что он будет играть хорошо в национальной команде. В сборной свои требования. Тренерский штаб все это видит и, поверьте, наставники себе не враги, чтобы не ставить того или иного игрока. Кто заслуживает, кто подходит под стандарты и требования, будет играть.

- Сейчас от сборной исходит большой позитив, хотели бы вернуться в такую сборную?

- Я закончил с футболом в профессиональном плане, так что я теперь только как болельщик. Прошел свой путь и ни о чем не жалею. Опять же, то, что сейчас в сборной хорошая обстановка, это огромная заслуга прошлого поколения игроков, которые выступали еще на домашнем чемпионате Мира. Раньше было больше негатива, но его получилось перебороть.