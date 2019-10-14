2019-10-14T16:51:54+03:00
Спорт

Александр Самедов прокомментировал попадание сборной России на Евро 2020

Экс-игрок сборной России по футболу поделился эмоциями после выхода команды Станислава Черчесова на Евро 2020
Александр ЕФИМОВ
Поделиться:
Александр Самедов оценил игру сборной РоссииАлександр Самедов оценил игру сборной РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Экс-футболист Александр Самедов оценил игру сборной России на отборочном этапе Евро-2020, и рассказал, какой игры нам стоит ожидать от национальной команды в решающем матче за первое место в группе со сборной Бельгии.

- Наша команда выступила весьма удачно. Это мы такие сильные или все-таки соперники попались не совсем должного уровня?

- Сборная выступила здорово, зачем сразу про соперников? Какая группа была, такая она и была. Она по-своему непростая, так что ребята справились, прошли цикл здорово. Не нужно сразу рассуждать на эту тему. Да, понятно, что объективно сборная Бельгии фаворит, а сборная России там вторая по силе. Бельгийцы - это топ-сборная, и выделялись на фоне других команд. Но в любом наши футболисты прошли цикл хорошо.

- Оставшиеся матчи с Сан-Марино и Бельгией – это уже формальность?

- Думаю, что есть свои личные какие-то амбиции, достижения. Кто-то хочет стать лучшим бомбардиром… Ну а с бельгийцами уже понятно, что играть будем за первое-второе место и ничего не довлеет над тем, чтобы показать красивый футбол и постараться что-то наработать перед Евро, потому что на турнире будут соперники именно такого уровня.

- С Сан-Марино будем экспериментировать?

- Я не знаю, нужно ли сейчас экспериментировать… сборная не место для подобных экспромтов, главный тренер говорил, что надо заслужить выходить играть в майке сборной… До Евро остается не так много времени и не так много матчей, так что, не знаю, будет ли место каким-то экспериментам? Скоро начнется определенная подготовка к турниру 2020 года.

- С Бельгией будем биться за первое место? Насколько это важно?

- Уже нет никакого давления на игроков и тренерский штаб. Будет просто понимание того, что можно занять первое место. Можно проверить себя, ведь придет полный стадион, будет поддерживать команду. Может быть, бельгийцы приедут не основным составом. В этом матче все будет зависеть от ситуации.

- Александр, вы же в этой сборной играли… как считаете, нет ли в сборной так называемой Дзюба-зависимости?

- Сложно сказать… по тем соперникам, с которыми играла сборная, я не думаю, что была какая-то зависимомость от нашего форварда. Был бы другой нападающий… а они есть – и Федя Смолов, и, дай бог, в скором времени Саша Кокорин вернеться в сборную, так что вряд ли есть такая зависимость. Все друг друга дополняют. И это хорошо.

- Когда Станислав Саламович пришел в команду, довольно много игроков прошло через сборную, большое количество футболистов посмотрели. А сейчас складывается некое впечатление, что, состав законсервировали – очень мало приглашают новых игроков. Вы так не считаете?

- Поймите, играть в сборной, и играть в клубе – это совсем разные вещи. И если футболист играет в клубе здорово, это не гарантия того, что он будет играть хорошо в национальной команде. В сборной свои требования. Тренерский штаб все это видит и, поверьте, наставники себе не враги, чтобы не ставить того или иного игрока. Кто заслуживает, кто подходит под стандарты и требования, будет играть.

- Сейчас от сборной исходит большой позитив, хотели бы вернуться в такую сборную?

- Я закончил с футболом в профессиональном плане, так что я теперь только как болельщик. Прошел свой путь и ни о чем не жалею. Опять же, то, что сейчас в сборной хорошая обстановка, это огромная заслуга прошлого поколения игроков, которые выступали еще на домашнем чемпионате Мира. Раньше было больше негатива, но его получилось перебороть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кипр - Россия 13 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Кипр - Россия 13 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 13 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020
Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу ФНЛ
Футбол, матч Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 17 тура чемпионата России по футболу ФНЛ
Новости 24
В Госдуме назвали «стукачеством» предложение платить водителям за доносы
Щенок, застрявший в коробке, устроил зажигательные танцы
Россия и Саудовская Аравия подписали Хартию сотрудничества ОПЕК+
Половина статей о России в западных СМИ носит негативный характер
Количество жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 53
Александр МООР о ЧП в Боровской школе: «Не все педагоги адаптировались к новой реальности»
В Каталонии начались столкновения протестующих и полиции
Самолет вернулся в "Шереметьево" из-за отказа двигателя
ЕС назвал приговор каталонским политикам внутренним делом Испании
Врачи предостерегли от модной диеты 16/8
Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии
Путин прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом
«Отчетность угнетает науку»: Судья КС раскритиковал высшее образование в России
Россияне борются со стрессом спортом и алкоголем
Американский боксер впал в кому после нокаута
Дмитрий Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции
Психологи рассказали как избежать эмоционального выгорания на работе
В МИД Украины: Саммит в нормандском формате может состояться в середине ноября
В министерстве обороны России опровергли информацию об авиаударах по госпиталям в Сирии