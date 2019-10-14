Лейкоз, удаление зубов, инсульт: В Москве просят поставить памятник кошке, которая год боролась за жизнь

Московские зоозащитники просят установить памятник бездомной кошке Мусе. Такая петиция появилась на платформе change.org. «ПростоМуся» из Чертаново стала легендой среди активистов — они год пытались спасти кошку, которая чудом выжила.

— Моя ПростоМуся ушла 15 августа. Ей было 9 лет. Я ее спасла с улицы год тому назад после того, как злая управдом Волкова выгнала весь прайд чертановских кошек холодной осенью, замуровав продухи. Всех кошек спасли, кроме Муси. Ей не повезло больше других.. Лейкоз, иммунодефицит, лишай. Полное удаление зубов. Инсульт. Она боролась изо всех своих кошачьих сил. Для меня и многих тысяч людей со всего мира, полюбивших ее за трогательный человеческий взгляд, она так и осталось живой, — рассказывает о любимой кошке Юлия Горбачева.

Теперь авторы петиции просят увековечить память о Мусе и других жертвах человеческой жестокости. Они уверены, что скульптура «Бездомная кошка» привлечет внимание к проблеме бездомных животных.

— Мы призываем людей, наделенных властью, откликнуться на нашу просьбу и объявить конкурс на скульптуру «Бездомная кошка», — обращаются создатели к мэру Москвы Сергею Собянину.

Петицию подписали уже 50 тысяч человек.