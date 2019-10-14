Под русское «Ура!» вновь освободили Ригу

В воскресенье несмотря на демарш латвийского МИДа, назвавшего салют в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов «недружественной» акцией, множество рижан приняли участие в памятных мероприятиях.

Утром у мемориала Освободителям Риги от фашистско-немецких захватчиков состоялась церемония возложения венков с участием иностранных дипломатов, политиков из Русского Союза Латвии, Соцпартии и «Согласия». Конечно, к памятнику пришли с цветами и горожане, и их было много.

А тем временем на другом конце города началась реконструкция форсирования одного из самых красивых водоемов Латвии – Кишозера. Есть такая местная традиция - каждый год по призыву Латвийского антинацистского комитета 13 октября на надувных весельных лодках энтузиасты отправляются на покорение двухкилометрового озера, чтобы повторить легендарный марш-бросок советских десантников в октябре 1944 г.

Каждый год энтузиасты форсируют Кишозеро, чтобы повторить легендарный марш-бросок советских десантников

АМФИБИИ, ВПЕРЕД!

Именно эта блестящая военная операция во многом решила исход сражений за латвийскую столицу и уберегла ее от сильных разрушений. Дерзкий план советского командования - скрытно форсировать Кишозеро и высадиться там, где их ждали меньше всего, нарушил все планы противника. Хотя, когда лодки с бойцами добрались почти до половины озера, по ним начали стрелять. Кое-кому оставшийся путь пришлось преодолеть вплавь, а вода в озере в октябре не более 12 градусов…

Между прочим, красноармейцам тогда помогли партнеры по антигитлеровской коалиции. Операция была совершена с использованием 76 американских автомобилей-амфибий, предоставленных по ленд-лизу. Десант довольно быстро выбил фашистов из береговых укреплений и направился на взятие Риги. Через два дня - 15 октября 1944 г. столицаЛатвии была окончательно очищена от врага.

Медали с георгиевскими лентами - совершенно новая для Латвии тема: их специально к 75-летнему юбилею Риги выпустила общественная организация «Орден»

НЕ ПОСРАМИЛИ ПРЕДКОВ

В нынешнем году состоялось уже 13-е импровизированное форсирование Кишозера на кубок маршала Ивана Баграмяна. Кстати, неподалеку от того места, где 75 лет назад высадился советский десант, в живописном жилом районе Межапарк, долгие годы находилась дача героя Советского Союза Баграмяна, ставшего после войны первым главнокомандующим Прибалтийским военным округом. А последние тридцать лет здесь располагается резиденция посольства Германии. Такой вот любопытный исторический фортель…

Раздаются громкие крики «Ура!», и это означает, что первые лодки приближаются к берегу. У Кишозера собралась большая группа встречающих. Победителем гонки стала команда антифашистов с ее командиром Алексеем Шариповым, благодаря энергии и энтузиазму которого реконструкция исторического форсирования озера и происходит с 2007 года.

Ведущий торжественного митинга, многолетний лидер антифашистов Латвии Иосиф Корен приглашает участников мероприятия пройти с цветами к Обелиску, возведенному на ближнем холме в честь советских воинов, павших при форсировании Кишозера. Колона медленно шествует к памятнику. Во главе – послы России и Белоруссии Евгений Лукьянов и Василий Маркович, лидеры Латвийского Антифашистского Комитета и сотни рижан, пришедших почтить память павших воинов…

Один из основателей «Ордена» - Константин Буглов - подписывает последние удостоверения

«ОРДЕН» УЧРЕДИЛ МЕДАЛИ

Пока шло награждение победителей форсирования, человек в солдатском ватнике и видавшей виды пилотке старательно подписывал удостоверения к памятным медалям. Константин Буглов по профессии монтажник. А еще – один из основателей уважаемой общественной организации «Орден». Ее участники занимаются реконструкциями военных сражений и перезахоронениями найденных на раскопках останков воинов, помогают в их идентификации и розыске родных.

Борясь с «черными копателями» в Латвии, они учредили наградной знак «Люди-людям», предназначенный для честных поисковиков, которые передают найденные останки для официального захоронения. К 75-летию освобождения Риги «Орден» изготовил юбилейные медали трех степеней, которые тоже вручались на празднике у Кишозера. Первую золотую медаль вручили ветерану войны, участнице боев за Ригу Марии Рашевской.

Первую золотую медаль вручили ветерану войны, участнице боев за Ригу Марии Афанасьевне Рашевской

Среди награжденных были также журналисты Владимир Линдерман и Юрий Алексеев, которых латвийские власти подвергают преследованиям за их гражданскую позицию и критические публикации.