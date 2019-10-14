Машина Киркорова увязла в песке в Коми

Филипп Киркоров с успехом колесит со своим шоу «Цвет настроения синий» по России. Накануне концерта в Усинске мероприятие короля российской сцены оказалось под угрозой срыва.

Фуры, на которых артист перевозит оборудование и декорации для своего шоу, увязли в песках на берегу реки Печоры. Киркоров, понимая, что может опоздать на встречу к зрителям в Усинске, пересел на легковую машину и спешно укатил в концертный зал. Чуть позже удалось вызволить и застрявшие фуры.

К счастью, зрители смогут увидеть нашумевшее шоу Филиппа Киркорова в полном объеме, все декорации прибыли на площадку в запланированное время.

- Все по плану у нас. Тур начинается в Усинске, - сказала «КП» пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

- Начинаем с труднодоступных мест! Мы преодолели все сложности пути и сегодня встречаемся в Усинске, - успокоил в Инстаграме своих фанатов Филипп Киркоров.

Напомним: шоу «Цвет настроения синий» было названо в честь хита Киркорова, написанного Антоном Пустовым. 2018 год в музыкальном плане можно смело назвать годом Филиппа Киркорова. 58 миллионов просмотров в Ютубе у клипа «Цвет настроения синий».

20 миллионов собрала не менее скандальная «Ибица». Плюс 24 миллиона просмотров извинений за «Ибицу». Ну и конечно же, 131 миллион просмотров дуэтного видео с Егором Кридом «Цвет настроения черный».