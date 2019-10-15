Кредит в два клика

Промсвязьбанк - официальный партнер FINOPOLIS 2019. Старший вице-президент - глава дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин рассказал о внедрении системы онлайн-кредитов и уникальных продуктах, которые уже скоро будут доступны предпринимателям.

ДАТЬ ВЗАЙМЫ ЗА ВОСЕМЬ ЧАСОВ

- Банк представил на форуме новые продукты для бизнеса. О каких сервисах идет речь?

- На стенде ПСБ мы показали кредитный чат-бот. Это услуга, которой клиент нашего банка может воспользоваться, чтобы получить кредит до 3 млн рублей. Работает она просто: клиент заходит в Телеграм-бот, загружает документы и получает одобрение на кредит. Мы делаем ставку на онлайн-кредитование. Проект запустили полтора года назад для внутренних клиентов. И параллельно с этим вели переговоры с Центральным банком по поводу изменений нормативной базы.

- Для чего?

- Наша идея в том, чтобы сделать кредитование абсолютно простым и легким для клиентов. Чтобы его можно было получить не выходя из дома - буквально в два клика. И в ЦБ нас услышали. Теперь любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут загрузить на нашем сайте выписку из другого банка или своей бухгалтерии. В течение восьми часов мы рассмотрим обращение - и готовы кредитовать. Причем в отличие от коллег, которые предлагают быстрые кредиты с предварительным решением, у нас оно - окончательное. То есть предприниматель открывает счет и сразу получает деньги.

- Ставки по процентам в таком случае выше?

- Для внутренних клиентов - от 12 до 20%. Все зависит от уровней рисков. Для внешних - фиксированно 17,9%. Не могу сказать, что ставка низкая, но она отвечает уровню риска, который есть по таким кредитам. Они выдаются без залога и за один день. Для таких условий вполне адекватная ставка.

Старший вице-президент - глава дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

- Спрос на кредиты вырос?

- Цифры говорят за себя. После внедрения системы онлайн-кредитования количество клиентов-заемщиков у нас увеличилось в 2,5 раза. К нам пришли предприниматели, которые раньше вообще не брали кредиты в банках. Они считали, что проще занять у знакомых или обратиться в микрофинансовые организации именно из-за бумажной волокиты. Число компаний, которым доступны кредиты, расширяется.

- Лимит по онлайн-кредитованию - три миллиона. А если предпринимателю нужно больше?

- В ноябре стартует пилотный проект. Бизнесмены смогут получить и более крупные суммы - до 150 млн рублей. Вся процедура тоже будет онлайн, но мы будем самостоятельно выбирать компании, которые нам интересны, и принимать по ним решения на основании внешних данных.

КАССА В СМАРТФОНЕ

- Какие еще удаленные банковские сервисы планируете развивать для малого бизнеса?

- Активно развиваем новые каналы продаж, через которые кредиты ПСБ станут доступнее. Тестируем проект с 1С. По нему предприниматель в своей бухгалтерии сможет получить кредит. То есть зайдет в программу, нажмет кнопку и тут же получит одобрение на выплату. Мы также первыми в стране запускаем услугу расчета с помощью смартфона. В сентябре ее протестировали и уже в ноябре ею смогут воспользоваться все наши клиенты.

- В чем ее особенность?

- Мы превратили мобильник в терминал оплаты. Предприниматель устанавливает на смартфон специальное приложение, и ему больше не надо тратиться на покупку POS-терминала, платить комиссию за пользование. Сейчас курьер должен возить терминал с собой, но уже скоро его вполне сможет заменить смартфон. Это удобно и выгодно.

УСЛУГИ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

- Как принципиально финтех изменит алгоритм отношений банков и клиентов-предпринимателей в ближайшие 5 - 10 лет?

- Мы уходим от большого количества бумаг, сокращается число менеджеров. Но это не значит, что мы полностью перейдем на электронную систему. Часть людей останется. В целом банки строят модели, основанные на данных о поведении клиентов. Собирают всю информацию о них, об их платежеспособности и активности. Все идет к тому, что банки смогут предоставлять услуги своим клиентам с опережением. То есть будут думать за них и предлагать то, о чем клиент еще даже не догадывался, но при этом поймет, что ему это нужно.