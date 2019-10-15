2019-10-15T17:54:41+03:00
Общество

Московский НПЗ посетили международные эксперты из 18 стран

Они ознакомились с цифровыми технологиями будущего комплекса переработки нефти «Евро+»
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Мероприятие было посвящено развитию внутреннего и экспортного рынка российских нефтепродуктовМероприятие было посвящено развитию внутреннего и экспортного рынка российских нефтепродуктов
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С 2011 года Московский НПЗ реализует масштабную программу развития, поэтому вполне логично, что именно он стал площадкой международной конференции "Argus. Рынок нефтепродуктов 2019: Россия и СНГ". Мероприятие было посвящено развитию внутреннего и экспортного рынка российских нефтепродуктов. Взяв за основу опыт Московского НПЗ, эксперты из 18-и стран мира обсудили передовые технологии модернизации и цифровизации всей отрасли.

В конференции приняли участие представители трейдинговых, финансовых, транспортных компаний, производителей нефтепродуктов и государственных органов. И конечно, эксперты ознакомились с цифровыми технологиями будущего комплекса переработки нефти «Евро+». Он позволит в два раза увеличить производство авиакеросина, значительно повысить энергоэффективность и снизить воздействие на окружающую среду.

О том, что будущее российской нефтепереработки будет максимально ориентированным на экологию и высокую экономическую эффективность уже говорит успех работы инновационных очистных сооружений «Биосфера». Этот комплекс позволил Московскому НПЗ довести степень очистки сточных вод до 99,9% и перейти на практически замкнутый цикл водопотребления. Итог - снижение потребления воды в 3 раза и значительное сокращение нагрузки на городские очистные сооружения.

Как отметила редакционный директор Argus в России, СНГ и странах Балтии Екатерина Дербилова, на Московском НПЗ участники конференции увидели, как реализованы те решения, которые только обсуждались на конференции, как образ будущего российской нефтепереработки. Речь идет о цифровизации и диджитализации.

«Это будущее, интернета вещей, мы об этом много слышим, и было очень здорово увидеть, и понять, как это реализовано на практике», - добавила она.

«Для нас очень важно поделиться с международным экспертным сообществом успешным опытом, который мы применяем в работе с лучшими технологиями и оборудованием. Это позволяет следовать современным тенденциям в нефтепереработке и надежно выполнять запрос снабжению топливом города», - подчеркнул заместитель генерального директора по производству Московского НПЗ Олег Лазарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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