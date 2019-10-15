Кристина Асмус голодала три недели ради съемок в откровенной сцене

Кристина Асмус — обладательница изящных форм: кажется, любой наряд будет сидеть на ней идеально. Но не тут-то было: актриса не раз признавалась в соцсетях, что перед каждым ответственным мероприятием голодает по нескольку дней, чтобы влезть в вечернее платье. Максимум, что она позволяет себе — чашку кофе и одно яблоко в сутки. Вот и ради шикарного наряда, в котором Кристина появилась вчера на премьере фильма «Текст», ей снова пришлось ограничивать себя в еде. Позируя перед фотографами в черном облегающем платье с открытыми плечами, Асмус призналась, что ради стройной фигуры она голодала целых пять дней!

На премьеру картины Клима Шипенко, в которой она сыграла одну из главных ролей, Кристина пришла одна, без мужа Гарика Харламова. Тем самым снова подогрев слухи о разладе в своем браке с резидентом «Comedy club». Впрочем, не так давно актриса жестко дала отпор всем сплетникам, заявив в Инстаграме: у них с Гариком все хорошо. А на комментарии о том, что она появляется на публике без обручального кольца, ответила, что кольца они с мужем никогда и не носили.

Чтобы выглядеть идеально в вечернем платье на красной дорожке, Кристина не ела пять дней. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Судя по тому, как идеально сидело на Кристине платье, ее суровая диета возымела желаемый эффект. Гораздо хуже актрисе пришлось во время съемок «Текста». Асмус сыграла любимую девушку одного из главных героев, и по сюжету ей нужно было сниматься обнаженной. Кристина призналась, что ради постельной сцены она голодала целых три недели — ей хотелось выглядеть в кадре идеально. О том, как она снималась обнаженной, Асмус рассказала на пресс-конференции, которую устроили для столичных журналистов за несколько часов до премьеры фильма в кинотеатре «Октябрь».

- Много, что я попробовала в «Тексте» впервые, - призналась 31-летняя актриса. - Я до этого не снималась в кино на мобильный телефон. Но мне очень понравилось. Не было скованности от камеры, от съемочной группы. И у меня впервые в фильме постельная сцена. До этого у меня такого не было. Мы ее сняли в один дубль. И получилось то, что мы все увидели.

Актриса пришла на пресс-конференцию в брючном костюме, а потом ради премьеры переоделась в вечернее платье.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кристина не так давно рассказала своим подписчикам в Инстаграме, на какие жертвы она идет ради тонкой талии и плоского животика. Ее силе воли можно только позавидовать — такая экстремальная диета явно не для всех. Да и сама актриса серьезно рискует здоровьем, устраивая себе недели голодовки.

- Я люблю поесть, но позволяю себе это крайне редко, - как-то призналась она поклонникам. - Склонна к полноте, поэтому постоянно голодаю. А комфортно мне именно в весе 45-46 кг.

Актриса шутит, что, если бы она не держала себя в ежовых рукавицах, то давно догнала бы по габаритам своего супруга.

- Знали бы вы, сколько усилий мне стоит мое тело. Если вы когда-нибудь видели фото в моей ленте с едой, то, скорее всего, это просто реквизит. Как бы вам ни было сложно в это поверить, но я склонна к полноте. Да-да, я поправляюсь, даже когда просто смотрю на еду. Причем настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц, - рассказала Асмус в Инстаграме. - Поэтому я изнуряю себя адскими голодными диетами. Расшифровываю — перед съемками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде я не ем несколько дней. Вообще не ем. Ну, типа чашка кофе и 1 яблоко в день. Так и неделю могу. И две. Состояния у меня два — либо тотальный голод, либо неприличное обжорство. Ну не люблю я полумеры.

asmuskristina Кристина Асмус на съемках фильма "Текст".

В комментариях поклонники шутят, что свой ужин Кристина, по-видимому, отдает мужу Гарику Харламову. В отличие от тоненькой жены резидент «Comedy club» с каждым годом набирает вес – заметно что Гарик в еде себя не ограничивает. Скорее всего, постоянно голодая, Кристина не может отказать себе в удовольствии покормить как следует любимого мужа – чтобы хоть кто-то в их семье получал наслаждение от приема пищи.