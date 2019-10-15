Украина после России попала на Евро-2020, победив дома Португалию с Роналду

Матч 8 тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года для сборной Украины на своем поле в Киеве завершился победой со счетом 2:1. Соперник был очень грозен - сама Португалия во главе с Криштиану Роналду. Поединок прошел в понедельник, 14 октября, на поле стадиона НСК "Олимпийский".

Уже на 6-й минуте Роман Яремчук открыл счет в матче, выведя Украину вперед 1:0. На 27-й минуте Андрей Ярмоленко удвоил преимущество хозяев поля, забив второй мяч в ворота Португалии.

До конца поединка гости встречи, которые являются действующими чемпионами Европы, смогли отыграть лишь один мяч. На 72-й минуте с поля был удален полузащитник украинской команды Тарас Степаненко. И судья назначил пенальти. К мячу подошел Криштиану Роналду, который забил гол, сократив отставание в счете. 2:1 на табло в пользу Украины сохранилось до конца поединка.

Благодаря этой победе украинская сборная досрочно вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года. У нее 19 очков после 7 матчей и она точно будет в числе двух лучших команд своей группы по итогам отбора на Евро-2020. Отметим, что в этот же вечер в другом поединке группы В Литва проиграла на своем поле Сербии со счетом 1:2.

Ранее, напомним, сборная России вышла на чемпионат Европы-2020, победив в гостях команду Кипра со счетом 5:0.